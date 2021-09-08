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Глава Евросовета обсудил с Путиным Афганистан

Ведомости

Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане. Об этом он сообщил в Twitter.

«Обсудил с президентом России последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», — написал он. Мишель добавил, что ЕС и Россия разделяют интерес в региональной стабильности.

6 сентября в запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

7 сентября движение назвало состав временного правительства Афганистана. Его лидером объявлен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара, а вице-премьером — глава политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар.

Оценивая перспективы переговоров с новым правительством Афганистана, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия контактирует с новым правительством Афганистана через посольство в Кабуле по вопросам безопасности дипломатов. Иных переговоров, по его словам, на данный момент не планируется. До этого Песков говорил, что вопрос признания правительства Афганистана будет зависеть от шагов талибов и как они соотносятся с их действиями.

Ранее по теме: Песков оценил перспективы переговоров с новым правительством Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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