Глава Евросовета обсудил с Путиным Афганистан

Оценивая перспективы переговоров с новым правительством Афганистана, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия контактирует с новым правительством Афганистана через посольство в Кабуле по вопросам безопасности дипломатов. Иных переговоров, по его словам, на данный момент не планируется. До этого Песков говорил, что вопрос признания правительства Афганистана будет зависеть от шагов талибов и как они соотносятся с их действиями.