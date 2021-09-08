Глава Евросовета обсудил с Путиным Афганистан
Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане. Об этом он сообщил в Twitter.
«Обсудил с президентом России последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», — написал он. Мишель добавил, что ЕС и Россия разделяют интерес в региональной стабильности.
6 сентября в запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.
7 сентября движение назвало состав временного правительства Афганистана. Его лидером объявлен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара, а вице-премьером — глава политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар.
Оценивая перспективы переговоров с новым правительством Афганистана, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия контактирует с новым правительством Афганистана через посольство в Кабуле по вопросам безопасности дипломатов. Иных переговоров, по его словам, на данный момент не планируется. До этого Песков говорил, что вопрос признания правительства Афганистана будет зависеть от шагов талибов и как они соотносятся с их действиями.