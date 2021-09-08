Матвиенко исключила свое участие в инаугурации нового правительства Афганистана
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исключила свое участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана, сообщает «РИА Новости».
«Нет, я не поеду туда представлять Россию. Скорее всего, это все будет на уровне послов», — сказала Матвиенко журналистам.
6 сентября в «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может принять приглашение «Талибана» посетить церемонию инаугурации будущего правительства Афганистана, сформированного при участии группировки, если это правительство будет «инклюзивным» и представит ключевые этно-политические силы страны.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 сентября сообщил, что в Кремле пока не принимали решений по признанию «Талибана» в качестве новой власти в Афганистане.