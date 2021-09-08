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Матвиенко исключила свое участие в инаугурации нового правительства Афганистана

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исключила свое участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана, сообщает «РИА Новости».

«Нет, я не поеду туда представлять Россию. Скорее всего, это все будет на уровне послов», — сказала Матвиенко журналистам.

6 сентября в «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может принять приглашение «Талибана» посетить церемонию инаугурации будущего правительства Афганистана, сформированного при участии группировки, если это правительство будет «инклюзивным» и представит ключевые этно-политические силы страны.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 сентября сообщил, что в Кремле пока не принимали решений по признанию «Талибана» в качестве новой власти в Афганистане.

Ранее по теме: Песков оценил перспективы переговоров с новым правительством Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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