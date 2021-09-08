Матвиенко исключила свое участие в инаугурации нового правительства Афганистана

6 сентября в «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.