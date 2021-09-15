Представителей Google и Apple пригласили в Совфед

Компаниям направлены цифровые письма, в которых российская сторона попросила определить своих представителей от руководства для участия в заседании комиссии. Сенатор отметил, что к компаниям накопилось очень много вопросов. «Рассчитываем, что до 10-ти утра (в четверг) они дадут ответ», — сказал он.