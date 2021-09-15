Представителей Google и Apple пригласили в Совфед
Представители Google и Apple приглашены на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету, на котором 16 сентября будет обсуждаться вмешательство цифровых платформ в российские выборы, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
«Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в государственную думу РФ. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе», — цитирует «РИА Новости» Климова.
Компаниям направлены цифровые письма, в которых российская сторона попросила определить своих представителей от руководства для участия в заседании комиссии. Сенатор отметил, что к компаниям накопилось очень много вопросов. «Рассчитываем, что до 10-ти утра (в четверг) они дадут ответ», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что МИД предъявил американскому послу Джону Салливану факты вмешательства США в дела России, которые касались отказа нескольких зарубежных интернет-платформ убирать запрещенный контент.