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Представителей Google и Apple пригласили в Совфед

Ведомости

Представители Google и Apple приглашены на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету, на котором 16 сентября будет обсуждаться вмешательство цифровых платформ в российские выборы, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

«Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в государственную думу РФ. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе», — цитирует «РИА Новости» Климова.

Компаниям направлены цифровые письма, в которых российская сторона попросила определить своих представителей от руководства для участия в заседании комиссии. Сенатор отметил, что к компаниям накопилось очень много вопросов. «Рассчитываем, что до 10-ти утра (в четверг) они дадут ответ», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что МИД предъявил американскому послу Джону Салливану факты вмешательства США в дела России, которые касались отказа нескольких зарубежных интернет-платформ убирать запрещенный контент.

Ранее по теме: Лавров заявил о фактах вмешательства США в дела России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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