Минобороны РФ сообщило о завершении совместных с Белоруссией учений
В Нижегородской области на полигоне Мулино состоялась церемония закрытия военных учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021», сообщается на сайте Минобороны.
«Учения «Запад-2021» показали, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага», – заявил замминистра обороны, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
В учениях «Запад-2021» приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил России, личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии и представитель военной делегации Шри-Ланки, добавили в министерстве. По итогам учений были вручены ведомственные награды Минобороны.
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки в этом году. Они проходили в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и пяти полигонах в Белоруссии. В них приняли участие около 200 000 человек. Было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. В учениях в Белоруссии приняли участие 12 800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих.