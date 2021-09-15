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Глава МИД Великобритании сменил должность на фоне кризиса в Афганистане

Ведомости

Новым главой МИД Великобритании стала министр внешней торговли страны Элизабет Трасс. Занимавший пост министра иностранных дел Доминик Рааб уволен на фоне кризиса в Афганистане и стал министром юстиции, уволены еще два министра. Об этом сообщает The Guardian.

Смещение Рааба произошло после критики со стороны оппозиции и требований отставки в связи с противоречивым ходом и итогом эвакуации британских граждан и афганских беженцев из Кабула после того, как Афганистан оказался под контролем «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России). В момент взятия Кабула Рааб находился с семьей в отпуске на Крите. Премьер-министр Борис Джонсон тогда отвечал критикам министра, что полностью доверяет ему.

Кроме Рааба своего поста лишился министр образования Гэвин Уильямсон (он подтвердил свою отставку в Twitter), а также министр жилищно-коммунального хозяйства Роберт Дженрик. Им, равно как и экс-главе Минюста Роберту Баклэнду, не предложили других мест в кабмине. Кандидаты на замещение Уильямсон и Дженрика пока не названы.

В частности, поводом для отставки Уильямсон стали обвинения в некомпетентности в связи с непоследовательными действиями во время пандемии, когда очное обучение внезапно сменялось дистанционным и наоборот, а также неудачные алгоритмы выставления оценок на выпускных экзаменах.

Последняя крупная перестановка в британском кабмине произошла в феврале 2020 г. вскоре после прихода Джонсона на пост премьера. Тогда пять министров оставили свои посты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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