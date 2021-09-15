Глава МИД Великобритании сменил должность на фоне кризиса в Афганистане

Смещение Рааба произошло после критики со стороны оппозиции и требований отставки в связи с противоречивым ходом и итогом эвакуации британских граждан и афганских беженцев из Кабула после того, как Афганистан оказался под контролем «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России). В момент взятия Кабула Рааб находился с семьей в отпуске на Крите. Премьер-министр Борис Джонсон тогда отвечал критикам министра, что полностью доверяет ему.