Гутерриш оценил угрозу полного экономического коллапса Афганистана
Угроза полного экономического коллапса Афганистана серьезная, международное сообщество не должно этого допустить, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на донорской конференции по Афганистану, его слова приводит ТАСС.
«Эта угроза серьезна», — сказал он. «Возможности получить наличные деньги крайне ограничены, а наличные — это кровь экономики», — добавил Гутерриш.
По словам генсека ООН, необходимо не допустить обрушения экономической системы Афганистана в условиях введенных в отношении страны рестрикций. Секретариат организации не будет заниматься вопросом отмены санкций против движения «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение), поскольку данная тема находится в компетенции стран — членов всемирной организации, отметил Гутерриш.
«Этот вопрос находится в компетенции стран-членов, Совета Безопасности ООН. Я уверен, что в нужное время они примут решение. Секретариат ООН вмешиваться не будет, наша задача — обеспечить гуманитарную помощь и помочь стране избежать экономического коллапса», — сказал генсек ООН.
«Талибан» пришел к власти в Афганистане после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа «Талибан» захватил Кабул.