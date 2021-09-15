ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании единой таможенной зоны

В декларации по итогам встречи сообщается, что после обсуждения программ социально-экономического развития представители властей ЛНР и ДНР планируют подписать соглашения, «которые обеспечат создание единого экономического пространства для устойчивого развития экономики республик и улучшения качества жизни» проживающих на их территории граждан.