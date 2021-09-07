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ДНР и ЛНР ликвидируют таможню на совместном участке границы

Ведомости

Непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) намерены убрать таможню на совместном участке границы с 1 октября. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет», — заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский. По его словам, это решение принято в рамках ранее анонсированного единого таможенного пространства

«На единой таможенной территории будет функционировать единый внутренний рынок товаров, применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами. Будет действовать единый режим торговли товарами в отношении с третьими странами», — пояснил Афанасьевский.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник договорились о стратегическом партнерстве в экономической, таможенной и налоговой областях и подписали соответствующую декларацию. Как отмечается в тексте декларации, в настоящее время «завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», а в ближайшее время запланировано подписание договора о едином таможенном пространстве. 

ДНР и ЛНР были провозглашены в 2014 г. в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате евромайдана. В тексте Минских соглашений 2014 и 2015 гг. территория, фактически контролируемая формированиями ДНР и ЛНР, называется «Отдельными районами Донецкой и Луганской областей».

Ранее по теме: ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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