ДНР и ЛНР ликвидируют таможню на совместном участке границы
Непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) намерены убрать таможню на совместном участке границы с 1 октября. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет», — заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский. По его словам, это решение принято в рамках ранее анонсированного единого таможенного пространства
«На единой таможенной территории будет функционировать единый внутренний рынок товаров, применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами. Будет действовать единый режим торговли товарами в отношении с третьими странами», — пояснил Афанасьевский.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник договорились о стратегическом партнерстве в экономической, таможенной и налоговой областях и подписали соответствующую декларацию. Как отмечается в тексте декларации, в настоящее время «завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», а в ближайшее время запланировано подписание договора о едином таможенном пространстве.
ДНР и ЛНР были провозглашены в 2014 г. в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате евромайдана. В тексте Минских соглашений 2014 и 2015 гг. территория, фактически контролируемая формированиями ДНР и ЛНР, называется «Отдельными районами Донецкой и Луганской областей».