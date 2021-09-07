ДНР и ЛНР ликвидируют таможню на совместном участке границы

Накануне глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник договорились о стратегическом партнерстве в экономической, таможенной и налоговой областях и подписали соответствующую декларацию. Как отмечается в тексте декларации, в настоящее время «завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», а в ближайшее время запланировано подписание договора о едином таможенном пространстве.