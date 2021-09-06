ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства
Непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) договорились о создании единого экономического пространства, передает Донецкое агентство новостей.
Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник договорились о «стратегическом партнерстве в экономической, таможенной и налоговой областях» и подписали соответствующую декларацию.
«Донецкая народная республика и Луганская народная республика [...] провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях», — говорится в декларации глав республик.
Как отмечается в тексте декларации, в настоящее время «завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», а в ближайшее время запланировано подписание договора о едином таможенном пространстве.
ДНР и ЛНР были провозглашены в 2014 г. в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате евромайдана.