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ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства

Ведомости

Непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) договорились о создании единого экономического пространства, передает Донецкое агентство новостей. 

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник договорились о «стратегическом партнерстве в экономической, таможенной и налоговой областях» и подписали соответствующую декларацию. 

«Донецкая народная республика и Луганская народная республика [...] провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях», — говорится в декларации глав республик. 

Как отмечается в тексте декларации, в настоящее время «завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», а в ближайшее время запланировано подписание договора о едином таможенном пространстве. 

ДНР и ЛНР были провозглашены в 2014 г. в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате евромайдана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных