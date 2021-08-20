Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Украина ввела санкции против крымских судей, Шария и главы ДНР

Ведомости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против российских судей из Крыма, а также журналиста и политика Анатолия Шария, его супруги Ольги, главреда издания «Страна» Игоря Гужвы, главы ДНР Дениса Пушилина, внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача и других физлиц и компаний. Об этом заявил на брифинге в пятницу по итогам заседания СНБО секретарь ведомства Алексей Данилов.

Пушилин возглавлял непризнанную Донецкую народную республику (ДНР) с мая по июль 2014 г. во время наиболее активных боевых действий в Донбассе, в ноябре 2018 г. после убийства Александра Захарченко он вновь занял этот пост.

Журналист Шарий покинул Украину в январе 2012 г. после покушения годом ранее и больше туда не возвращался. Шарий утверждал, что в его устранении заинтересованы высокопоставленные украинские чиновники, в том числе из МВД. С тех пор он объявлен на Украине в розыск. В 2013 г. он получил политическое убежище в Литве и затем — вид на жительство в ЕС. В своих блогах в Twitter и на Youtube Шарий выступает с критикой украинских властей. Он также основал «Партию Шария» и пытался стать кандидатом в президенты Украины на выборах в 2019 г.

В феврале СБУ заподозрила Шария в госизмене по заданию «иностранных структур», разжигании национальной вражды и ненависти, а также унижении национальной чести и достоинства. На канал Шария на Youtube подписаны порядка 2,49 млн человек.

В мае 2020 г. Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о влиянии на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена на тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко. Деркач опубликовал аудиозапись, где некто голосом Байдена приказывает уволить генпрокурора Украины, расследовавшего деятельность газодобывающей компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден, сын Джо Байдена. Скандал вокруг компании начался осенью 2019 г., в итоге генпрокурор ушел с должности, а расследование было прекращено.

Ранее по теме: На Украине подготовили санкции против 70 россиян из-за Крыма

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных