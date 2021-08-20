Украина ввела санкции против крымских судей, Шария и главы ДНР
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против российских судей из Крыма, а также журналиста и политика Анатолия Шария, его супруги Ольги, главреда издания «Страна» Игоря Гужвы, главы ДНР Дениса Пушилина, внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача и других физлиц и компаний. Об этом заявил на брифинге в пятницу по итогам заседания СНБО секретарь ведомства Алексей Данилов.
Пушилин возглавлял непризнанную Донецкую народную республику (ДНР) с мая по июль 2014 г. во время наиболее активных боевых действий в Донбассе, в ноябре 2018 г. после убийства Александра Захарченко он вновь занял этот пост.
Журналист Шарий покинул Украину в январе 2012 г. после покушения годом ранее и больше туда не возвращался. Шарий утверждал, что в его устранении заинтересованы высокопоставленные украинские чиновники, в том числе из МВД. С тех пор он объявлен на Украине в розыск. В 2013 г. он получил политическое убежище в Литве и затем — вид на жительство в ЕС. В своих блогах в Twitter и на Youtube Шарий выступает с критикой украинских властей. Он также основал «Партию Шария» и пытался стать кандидатом в президенты Украины на выборах в 2019 г.
В феврале СБУ заподозрила Шария в госизмене по заданию «иностранных структур», разжигании национальной вражды и ненависти, а также унижении национальной чести и достоинства. На канал Шария на Youtube подписаны порядка 2,49 млн человек.
В мае 2020 г. Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о влиянии на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена на тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко. Деркач опубликовал аудиозапись, где некто голосом Байдена приказывает уволить генпрокурора Украины, расследовавшего деятельность газодобывающей компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден, сын Джо Байдена. Скандал вокруг компании начался осенью 2019 г., в итоге генпрокурор ушел с должности, а расследование было прекращено.