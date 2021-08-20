Украина ввела санкции против крымских судей, Шария и главы ДНР

Журналист Шарий покинул Украину в январе 2012 г. после покушения годом ранее и больше туда не возвращался. Шарий утверждал, что в его устранении заинтересованы высокопоставленные украинские чиновники, в том числе из МВД. С тех пор он объявлен на Украине в розыск. В 2013 г. он получил политическое убежище в Литве и затем — вид на жительство в ЕС. В своих блогах в Twitter и на Youtube Шарий выступает с критикой украинских властей. Он также основал «Партию Шария» и пытался стать кандидатом в президенты Украины на выборах в 2019 г.