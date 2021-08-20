На Украине подготовили санкции против 70 россиян из-за Крыма
Правительство Украины подготовило два санкционных списка, в которые включило 70 российских силовиков и чиновников, «причастных к преследованию гражданского населения» в Крыму, а также к отчуждению церковных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Санкции планируется ввести сроком на пять лет.
Первым распоряжением правительство предлагается ввести санкции в отношении 18 физлиц, в частности, судей и других служащих, «ответственных за преследование общины ПЦУ (Православной церкви Украины. — прим.) в Крыму». В частности, речь идет о «незаконном отчуждении» кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.
Второе распоряжение предусматривает список из 52 физлиц, среди которых представители руководства «структурных подразделений оккупационных администраций», судьи, силовики и другие граждане России, которые имеют отношение «к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения» в Крыму. Имена россиян, против которых хотят ввести санкции, не указаны.
Отмечается, что введение этих санкций для указанных лиц означает, что в случае выявления у них имущества на территории Украины, возможность пользования им будет заблокирована. Также санкции означают остановку проведения финансовых операций, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества соответствующими резидентами РФ и лицами, которые прямо или косвенно ими контролируются или действуют в их интересах.
В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации. В начале апреля он утвердил санкции против еще 77 российских предприятий, а также Россотрудничества. В мае Зеленский также объявлял о бессрочном продлении масштабных санкций против более 600 российских физилиц. В их число вошли глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.