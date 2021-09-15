МИД России призвал к сдержанности и диалогу на Корейском полуострове
Россия внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове и призывает партнеров к сдержанности и диалогу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует. В данном контексте призываем всех партнеров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.
Москва, по словам Захаровой, продолжит настраивать вовлеченные государства на реализацию подготовленной Россией и Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования, а также положений «плана действий» по комплексному решению проблем Корейского полуострова.
13 сентября государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что в выходные страна провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, способной поразить почти любую точку Японии. Последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты 25 марта во время испытаний нового типа тактического управляемого снаряда. В соответствии с резолюциями Совбеза ООН, Северной Корее запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерных технологий.
15 сентября южнокорейские военные запустили баллистическую ракету с подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho. Стрельбу инспектировал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.