МИД России призвал к сдержанности и диалогу на Корейском полуострове

«Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует. В данном контексте призываем всех партнеров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.