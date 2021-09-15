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МИД России призвал к сдержанности и диалогу на Корейском полуострове

Ведомости

Россия внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове и призывает партнеров к сдержанности и диалогу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует. В данном контексте призываем всех партнеров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.

Москва, по словам Захаровой, продолжит настраивать вовлеченные государства на реализацию подготовленной Россией и Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования, а также положений «плана действий» по комплексному решению проблем Корейского полуострова.

13 сентября государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что в выходные страна провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, способной поразить почти любую точку Японии. Последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты 25 марта во время испытаний нового типа тактического управляемого снаряда. В соответствии с резолюциями Совбеза ООН, Северной Корее запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерных технологий.

15 сентября южнокорейские военные запустили баллистическую ракету с подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho. Стрельбу инспектировал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Ранее по теме: Южная Корея седьмой в мире запустила баллистическую ракету с подлодки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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