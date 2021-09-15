Южная Корея седьмой в мире запустила баллистическую ракету с подлодки

Подлодка Dosan Ahn Chang-ho, с которой запускалась ракета, — головное судно одноименного проекта, реализуемого с 2016 г. Эта новейшая дизель-электрическая подлодка, вступившая в строй только в августе 2021 г. Она имеет водоизмещение 3000 т и шесть вертикальных пусковых установок для крылатых и баллистических ракет с боезапасом до 10 ракет. Сейчас строятся еще два аналогичных судна.