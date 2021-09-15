Южная Корея седьмой в мире запустила баллистическую ракету с подлодки
Южнокорейские военные запустили с подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho баллистическую ракету (БРПЛ) в испытательном центре ADD Anheung в Южном Чхунчхоне, сообщает агентство Yonhap. Таким образом, Южная Корея седьмой в мире освоила такую военную технологию.
Ракета была успешно запущена и смогла поразить учебную цель. Стрельбу инспектировал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В офисе южнокорейского лидера отметили, что обладание БРПЛ очень важно с точки зрения «сдерживания всенаправленных угроз». «Ожидается, что наличие таких ракет будет играть большую роль в национальной обороне и установлении мира на Корейском полуострове в будущем», — говорится в заявлении, которое есть у агентства.
Сейчас, кроме Южной Кореи, технологией запуска баллистических ракет с подлодок владеют Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Индия. Предположительно, на это способен и главный противник Сеула — КНДР.
Точные тактико-технические характеристики южнокорейской ракеты и ее тип не приводятся. Предположительно, это двухступенчатая твердотопливная ракета серии Hyunmoo, под которую подходят пусковые установки Ahn Chang-ho. В марте 2020 г. южнокорейскими военными была успешно испытана ракета модификации Hyunmoo 4, имеющая дальность 800 км с увеличенной нагрузкой.
Подлодка Dosan Ahn Chang-ho, с которой запускалась ракета, — головное судно одноименного проекта, реализуемого с 2016 г. Эта новейшая дизель-электрическая подлодка, вступившая в строй только в августе 2021 г. Она имеет водоизмещение 3000 т и шесть вертикальных пусковых установок для крылатых и баллистических ракет с боезапасом до 10 ракет. Сейчас строятся еще два аналогичных судна.
Ракетные стрельбы с южнокорейской подлодки прошли после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Восточно-Китайского моря. Первый пуск произошел 13 сентября, а второй — 15 сентября. Причем в первом случае северокорейские государственные СМИ говорили об испытании новейшей крылатой ракеты.