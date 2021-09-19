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В посольстве прокомментировали сообщения о готовящемся визите Нуланд в Россию

Ведомости

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пока не получила российскую визу, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Визу ей не выдали», – цитирует его «РИА Новости».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия и США согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию, причем приехать в Москву она может уже в ноябре. По неподтвержденным данным, встретиться с замгоссекретаря могут заместители главы российского МИДа Сергей Рябков и Андрей Руденко. Как обратило внимание издание, Нуланд внесли в черный список российских властей, однако, по мнению источника газеты, для нее могут сделать разовое исключение, но по принципу взаимности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных