В посольстве прокомментировали сообщения о готовящемся визите Нуланд в Россию

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия и США согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию, причем приехать в Москву она может уже в ноябре. По неподтвержденным данным, встретиться с замгоссекретаря могут заместители главы российского МИДа Сергей Рябков и Андрей Руденко. Как обратило внимание издание, Нуланд внесли в черный список российских властей, однако, по мнению источника газеты, для нее могут сделать разовое исключение, но по принципу взаимности.