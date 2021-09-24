В конгрессе США одобрили новые санкции против госдолга России

В бюджете предусмотрены новые санкции против газопровода «Северный поток – 2»: ограничения предлагают ввести против людей, которые занимаются планированием, строительством и эксплуатацией трубопровода. Если бюджет будет принят, президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока — 2».