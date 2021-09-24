В конгрессе США одобрили новые санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла поправки к оборонному бюджету на 2022 г., в которых предусматривается ужесточение санкций против России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты голосования. «За» проголосовали 316 человек, «против» — 113.
В документе предлагается с нового финансового года запретить американцам покупать и продавать суверенные российские долговые обязательства на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В их числе, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.
В бюджете предусмотрены новые санкции против газопровода «Северный поток – 2»: ограничения предлагают ввести против людей, которые занимаются планированием, строительством и эксплуатацией трубопровода. Если бюджет будет принят, президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока — 2».
Перечисленные поправки в силу не вступили. Бюджет должен будет рассмотреть сенат США, а затем его должен подписать президент Джо Байден.
Об одобрении поправок в оборонный бюджет США стало известно накануне. МИД России предостерег США от введения новых санкций. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что люди, против которых предлагается ввести санкции, не имеют отношения к «списку Магнитского». Песков назвал новые санкции «внутрипарламентскими упражнениями».