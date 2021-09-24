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В конгрессе США одобрили новые санкции против госдолга России

Ведомости

Палата представителей конгресса США приняла поправки к оборонному бюджету на 2022 г., в которых предусматривается ужесточение санкций против России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты голосования. «За» проголосовали 316 человек, «против» — 113.

В документе предлагается с нового финансового года запретить американцам покупать и продавать суверенные российские долговые обязательства на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В их числе, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. 

В бюджете предусмотрены новые санкции против газопровода «Северный поток – 2»: ограничения предлагают ввести против людей, которые занимаются планированием, строительством и эксплуатацией трубопровода. Если бюджет будет принят, президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока — 2».

Перечисленные поправки в силу не вступили. Бюджет должен будет рассмотреть сенат США, а затем его должен подписать президент Джо Байден.

Об одобрении поправок в оборонный бюджет США стало известно накануне. МИД России предостерег США от введения новых санкций. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что люди, против которых предлагается ввести санкции, не имеют отношения к «списку Магнитского». Песков назвал новые санкции «внутрипарламентскими упражнениями».

Ранее по теме: Нижняя палата конгресса США предложила ввести санкции против госдолга России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных