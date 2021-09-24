Песков назвал новые санкции США наихудшим сценарием развития отношений двух стран

Ранее Палата представителей конгресса США приняла поправки к оборонному бюджету на 2022 г., в которых предусматривается ужесточение санкций против России. В частности, в документе предлагается с нового финансового года запретить американцам покупать и продавать суверенные российские долговые обязательства на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В их числе, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.