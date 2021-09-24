Песков назвал новые санкции США наихудшим сценарием развития отношений двух стран
Возможное принятие Вашингтоном новых санкций в отношении России является наихудшим сценарием развития отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие действия США перечеркнули бы «дух Женевы» — встречи лидеров двух стран в июне этого года.
«Конечно же, это был наихудший сценарий развития наших отношений, и, конечно же, это существенно перечеркнуло бы дух Женевы и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, которые появились после Женевы», — сказал представитель Кремля.
По его словам, законопроекту предстоит пройти несколько интеграций. Остается вопрос, прислушается ли администрация США к рекомендациям относительно санкций, уточнил он.
Ранее Палата представителей конгресса США приняла поправки к оборонному бюджету на 2022 г., в которых предусматривается ужесточение санкций против России. В частности, в документе предлагается с нового финансового года запретить американцам покупать и продавать суверенные российские долговые обязательства на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В их числе, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.
Помимо этого, в бюджете предусмотрены новые санкции против газопровода «Северный поток – 2»: ограничения предлагают ввести против людей, которые занимаются планированием, строительством и эксплуатацией трубопровода. Если бюджет будет принят, президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока — 2».