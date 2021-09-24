МИД Ирана анонсировал возвращение к переговорам по СВПД
Иран намерен вернуться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу МИДа республики Амира Абдоллахияна.
«За последние месяцы мы не видели и толики позитивных шагов от администрации США. Так или иначе, ИРИ вернется за стол переговоров», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что переговоры в формате «4+1» «очень скоро возобновятся». Изначально участниками сделки являлись пять стран: США, Россия, Китая, Великобритания и Франция.
В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе.
Согласно условиям сделки, Иран в течение 15 лет должен поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 кг.
В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Несмотря на подобные шаги Вашингтона, остальные участники соглашения, Россия, Китай, Великобритания, Франция и сам Иран, до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Тегаран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку.
В то же время избранный президент США Джо Байден в декабре 2020 г. заявил о намерении снять введенные администрацией бывшего главы Белого дома Дональда Трампа санкции с Ирана. Чтобы запустить этот процесс, Байден анонсировал возврат Вашингтона в ядерную сделку с Ираном.