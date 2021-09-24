Прилепин решил отказаться от депутатского мандата
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин решил отказаться от своего депутатского мандата, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря политика Елизавету Кондакову. Прилепин передаст мандат кандидату, который возглавлял Нижегородскую региональную группу партии.
«Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял нижегородскую региональную группу», — сказала Кондакова.
При этом она сообщила, что Прилепин сохранит посты сопредседателя и главы палаты депутатов партии. Политик в ближайшее время намерен сконцентрироваться на обучении в так называемой школе губернаторов. Прилепин готов возглавить один из регионов, если соответствующее предложение поступит, добавила его представитель.
Сегодня ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму, которые прошли в период с 17 по 19 сентября. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.