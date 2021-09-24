Прилепин решил отказаться от депутатского мандата

При этом она сообщила, что Прилепин сохранит посты сопредседателя и главы палаты депутатов партии. Политик в ближайшее время намерен сконцентрироваться на обучении в так называемой школе губернаторов. Прилепин готов возглавить один из регионов, если соответствующее предложение поступит, добавила его представитель.