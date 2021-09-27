В Германии объявили предварительные итоги парламентских выборов
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила на выборах в бундестаг (федеральный парламент Германии), набрав 25,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) занял второе место с результатом 24,1%, говорится на сайте телеканала ARD. Официально итоги парламентских выборов в Германии подведут через две недели.
«Зеленые» заняли третье место – партия набрала 14,8% голосов, на четвертом месте оказалась Свободная демократическая партия – 11,5%, на пятом месте – «Альтернатива для Германии» с результатом в 10,3%.
Партия «Левые» впервые с 2002 г. не преодолела барьер для прохождения в бундестаг. «РИА Новости» отметили, что у партии будет фракция в парламенте: «Левым» удалось получить три прямых мандата, поэтому у них будут места в соответствии с полученными процентами голосов. Партии удалось набрать 4,9%.
26 сентября в Германии состоялись очередные парламентские выборы. На них были избраны члены 20-го созыва бундестага, которые в дальнейшем изберут нового канцлера страны. Это первые выборы с 2005 г., на которых ХДС не будет возглавлять нынешний канцлер Ангела Меркель.
Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост главы государства действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. 21 августа Меркель выразила уверенность, что именно этот политик станет ее преемником.