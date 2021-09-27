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В Германии объявили предварительные итоги парламентских выборов

Ведомости

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила на выборах в бундестаг (федеральный парламент Германии), набрав 25,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) занял второе место с результатом 24,1%, говорится на сайте телеканала ARD. Официально итоги парламентских выборов в Германии подведут через две недели.

«Зеленые» заняли третье место – партия набрала 14,8% голосов, на четвертом месте оказалась Свободная демократическая партия – 11,5%, на пятом месте – «Альтернатива для Германии» с результатом в 10,3%.

Партия «Левые» впервые с 2002 г. не преодолела барьер для прохождения в бундестаг. «РИА Новости» отметили, что у партии будет фракция в парламенте: «Левым» удалось получить три прямых мандата, поэтому у них будут места в соответствии с полученными процентами голосов. Партии удалось набрать 4,9%.

26 сентября в Германии состоялись очередные парламентские выборы. На них были избраны члены 20-го созыва бундестага, которые в дальнейшем изберут нового канцлера страны. Это первые выборы с 2005 г., на которых ХДС не будет возглавлять нынешний канцлер Ангела Меркель.

Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост главы государства действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. 21 августа Меркель выразила уверенность, что именно этот политик станет ее преемником. 

Ранее по теме: Выборы в Германии не выявили явного победителя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных