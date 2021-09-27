В Германии объявили предварительные итоги парламентских выборов

Партия «Левые» впервые с 2002 г. не преодолела барьер для прохождения в бундестаг. «РИА Новости» отметили, что у партии будет фракция в парламенте: «Левым» удалось получить три прямых мандата, поэтому у них будут места в соответствии с полученными процентами голосов. Партии удалось набрать 4,9%.