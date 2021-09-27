ЦИК Германии объявил о распределении мест в бундестаге
Новый состав бундестага увеличится и будет включать в себя 735 депутатов против 709 после выборов в 2017 г., говорится на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии. Для формирования правительства нужно собрать коалицию как минимум из 368 депутатских мандатов.
Всего в бундестаге будут представлены семь партий. Наибольшее число мест получат социал-демократы – 206 (на 53 больше, чем в 2017 г.). На втором месте – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с результатом 151 место (на 49 меньше). «Зеленые» получили 118 мест (на 51 больше), Свободная демократическая партия – 92 места (на 12 больше), «Альтернатива для Германии» — 83 места (на 11 меньше). Христианско-социальный союз получил 45 мест (на 1 меньше), «Левые» — 39 мест (на 30 меньше).
26 сентября в Германии состоялись очередные парламентские выборы. На них были избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем изберут нового канцлера страны. Это первые выборы с 2005 г., на которых ХДС не будет возглавлять нынешний канцлер Ангела Меркель. Победила на выборах Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).
Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост главы государства действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. 21 августа Меркель выразила уверенность, что именно этот политик станет ее преемником.