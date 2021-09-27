ЦИК Германии объявил о распределении мест в бундестаге

Всего в бундестаге будут представлены семь партий. Наибольшее число мест получат социал-демократы – 206 (на 53 больше, чем в 2017 г.). На втором месте – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с результатом 151 место (на 49 меньше). «Зеленые» получили 118 мест (на 51 больше), Свободная демократическая партия – 92 места (на 12 больше), «Альтернатива для Германии» — 83 места (на 11 меньше). Христианско-социальный союз получил 45 мест (на 1 меньше), «Левые» — 39 мест (на 30 меньше).