США в пять раз увеличат число консульских сотрудников в Москве

«На данный момент в консульском отделе посольства США в России — во всей России — от США есть всего один человек, но теперь пять человек получили визы и должны прибыть в течение месяца. Это уже на 500% лучше, чем то, что есть сегодня», — отметил Родзянко. По его словам, невыдача виз стала «главной помехой» в работе американских компаний в России. Посольство России в США проще выдает визы американцам, которые едут в Россию путешествовать, отметил Родзянко.