США в пять раз увеличат число консульских сотрудников в Москве
Число консульских сотрудников посольства США в Москве увеличится в пять раз, сообщил в интервью газете «Известия» глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
«На данный момент в консульском отделе посольства США в России — во всей России — от США есть всего один человек, но теперь пять человек получили визы и должны прибыть в течение месяца. Это уже на 500% лучше, чем то, что есть сегодня», — отметил Родзянко. По его словам, невыдача виз стала «главной помехой» в работе американских компаний в России. Посольство России в США проще выдает визы американцам, которые едут в Россию путешествовать, отметил Родзянко.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
Запрет нанимать на работу россиян дипмиссией США был объявлен российскими властями ответ на американские санкции в связи с кибератаками и вмешательством в выборы. Были также высланы десять дипломатов США и ограничены краткосрочные дипломатические поездки.