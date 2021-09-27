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США в пять раз увеличат число консульских сотрудников в Москве

Ведомости

Число консульских сотрудников посольства США в Москве увеличится в пять раз, сообщил в интервью газете «Известия» глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«На данный момент в консульском отделе посольства США в России — во всей России — от США есть всего один человек, но теперь пять человек получили визы и должны прибыть в течение месяца. Это уже на 500% лучше, чем то, что есть сегодня», — отметил Родзянко. По его словам, невыдача виз стала «главной помехой» в работе американских компаний в России. Посольство России в США проще выдает визы американцам, которые едут в Россию путешествовать, отметил Родзянко.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.

С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.

Запрет нанимать на работу россиян дипмиссией США был объявлен российскими властями ответ на американские санкции в связи с кибератаками и вмешательством в выборы. Были также высланы десять дипломатов США и ограничены краткосрочные дипломатические поездки.

Ранее по теме: В конгрессе США одобрили новые санкции против госдолга России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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