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Лидер на выборах в Германии отказался позвать партию Меркель в коалицию

Ведомости

Лидер победившей на выборах в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что собирается создать парламентскую «светофорную» коалицию без правившего 16 лет блока действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС, призвав его уйти в оппозицию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление политика.

Как сообщает агентство, не приводя точной цитаты, Шольц заявил, что собирается сформировать большинство с «Зелеными» и Свободными демократами (СвДП). СДПГ  получает 206 депутатских мандатов (+53), ХДС/ХСС — 196 (-50), «Зеленые» — 118 (+51), СвДП —92 д (+12 мандатов), «Альтернатива для Германии» — 83 (- 11 мандатов), «Левые» — 39 (-30). В случае создания «светофорной» коалиции она может получить 416 из 735 мест в бундестаге. Однако глава СвДП Кристиан Линднер заявил, что готов войти в подобную коалицию только при условии легализации продажи каннабиса в Германии.

«Светофорной» потенциальная коалиция называется по традиционным цветам немецких партий: красный — от СДПГ, зеленый — от «Зеленых» и желтый — от СвДП. Такой состав уже формировался на уровне парламентов земель в разные годы. Термин стал более широко использоваться за пределами Германии во время федеральных выборов 2005 г., когда существовала возможность формирования подобной коалиции, однако так и не реализованная.

Уже существовали «красно-зеленые» и «красно-желтые» коалиции, но полноценной светофорной сформировать пока не удавалось. Также для обозначения такой коалиции в Германии используется термин «Африка» или «флаг Сенегала». Гипотетическая коалиция СвДП, ХДС/ХСС («черный») и «Зеленых» германские СМИ называют «Ямайкой».

Согласно предварительным результатам прошедших накануне, 26 сентября, выборов в немецкий парламент, СДПГ набрала 25,7% голосов. Бывший правящий блок Меркель ХДС / ХСС — 24,1%. »Зеленые» получили 14,8%, а Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%.»Альтернатива для Германии» набрала 10,3%, а «Левые» — 4,9%. По информации Федеральной избирательной комиссии,

Для сравнения, на прошедших четыре года назад парламентских выборах ХДС/ХСС заняла 32,9%, СДПГ — 22%, «Зеленые» — 8,9%, СвДП — 10,7%, «Левые» — 9,2%, АдГ — 12%. Другие партии в совокупности набрали 5,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных