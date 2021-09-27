Лидер на выборах в Германии отказался позвать партию Меркель в коалицию

«Светофорной» потенциальная коалиция называется по традиционным цветам немецких партий: красный — от СДПГ, зеленый — от «Зеленых» и желтый — от СвДП. Такой состав уже формировался на уровне парламентов земель в разные годы. Термин стал более широко использоваться за пределами Германии во время федеральных выборов 2005 г., когда существовала возможность формирования подобной коалиции, однако так и не реализованная.