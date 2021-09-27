В блоке Меркель назвали катастрофой результат выборов в Германии

«Вот почему нельзя продолжать в том же духе», — подчеркнула Конеманн. Ранее сегодня глава победившей на выборах в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что собирается создать парламентскую «светофорную» коалицию — сформировать большинство с «Зелеными» и Свободными демократами (СвДП) — без ХДС/ХСС. Шольц предложил блоку перейти в оппозицию.