В блоке Меркель назвали катастрофой результат выборов в Германии
Результаты блока канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС, который бал правящим в течение последних 16 лет, катастрофичны. Об этом заявила замглавы блока Гитта Конеманн в интервью изданию T-online.
«Результат катастрофичен для ХДС и ХСС. Мы находимся на пути к утрате статуса народной партии», — сказала Конеманн. По ее словам, блок нуждается в коренном обновлении.
«Вот почему нельзя продолжать в том же духе», — подчеркнула Конеманн. Ранее сегодня глава победившей на выборах в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что собирается создать парламентскую «светофорную» коалицию — сформировать большинство с «Зелеными» и Свободными демократами (СвДП) — без ХДС/ХСС. Шольц предложил блоку перейти в оппозицию.
Согласно предварительным результатам прошедших накануне, 26 сентября, выборов в немецкий парламент, СДПГ набрала 25,7% голосов. Бывший правящий блок Меркель ХДС / ХСС — 24,1%. «Зеленые» получили 14,8%, а Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%. «Альтернатива для Германии» набрала 10,3%, а «Левые» — 4,9%. СДПГ, таким образом, получает 206 депутатских мандатов (+53), ХДС/ХСС — 196 (-50), «Зеленые» — 118 (+51), СвДП —92 д (+12 мандатов), «Альтернатива для Германии» — 83 (- 11 мандатов), «Левые» — 39 (-30).
На прошедших четыре года назад парламентских выборах ХДС/ХСС заняла 32,9%, СДПГ — 22%, «Зеленые» — 8,9%, СвДП — 10,7%, «Левые» — 9,2%, АдГ — 12%. Другие партии в совокупности набрали 5,2%.