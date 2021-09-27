В Кремле рассчитывают на преемственность в отношениях после выборов в Германии
Кремль рассчитывает, что после прошедших выборов в бундестаг новые власти сохранят преемственность в отношениях с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы рассчитываем на преемственность в наших двухсторонних отношениях, мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблемы можно и нужно решать только посредством диалога», — сказал Песков.
Он отметил, что российские власти «с большим вниманием» следят за выборами в Германии и их итогами. «Германия – крупный торгово-экономический и инвестиционный партнер России, поэтому Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения продолжались и развивались. Насколько мы понимаем, процесс создания коалиции будет длительным, сложным, поэтому будем смотреть дальше», — добавил Песков.
Согласно предварительным результатам прошедших накануне, 26 сентября, выборов в немецкий парламент, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 25,7% голосов. Бывший правящий блок Меркель ХДС/ХСС — 24,1%. «Зеленые» получили 14,8%, а Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%. «Альтернатива для Германии» набрала 10,3%, а «Левые» — 4,9%. Лидер СДПГ Олаф Шольц заявил, что собирается создать парламентскую коалицию без ХДС/ХСС, и призвал его уйти в оппозицию. Это первые выборы с 2005 г., на которых ХДС не будет возглавлять нынешний канцлер.