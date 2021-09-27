В Кремле рассчитывают на преемственность в отношениях после выборов в Германии

Согласно предварительным результатам прошедших накануне, 26 сентября, выборов в немецкий парламент, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 25,7% голосов. Бывший правящий блок Меркель ХДС/ХСС — 24,1%. «Зеленые» получили 14,8%, а Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%. «Альтернатива для Германии» набрала 10,3%, а «Левые» — 4,9%. Лидер СДПГ Олаф Шольц заявил, что собирается создать парламентскую коалицию без ХДС/ХСС, и призвал его уйти в оппозицию. Это первые выборы с 2005 г., на которых ХДС не будет возглавлять нынешний канцлер.