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В Кремле рассчитывают на преемственность в отношениях после выборов в Германии

Ведомости

Кремль рассчитывает, что после прошедших выборов в бундестаг новые власти сохранят преемственность в отношениях с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы рассчитываем на преемственность в наших двухсторонних отношениях, мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблемы можно и нужно решать только посредством диалога», — сказал Песков.

Он отметил, что российские власти «с большим вниманием» следят за выборами в Германии и их итогами. «Германия – крупный торгово-экономический и инвестиционный партнер России, поэтому Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения продолжались и развивались. Насколько мы понимаем, процесс создания коалиции будет длительным, сложным, поэтому будем смотреть дальше», — добавил Песков.

Согласно предварительным результатам прошедших накануне, 26 сентября, выборов в немецкий парламент, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 25,7% голосов. Бывший правящий блок Меркель ХДС/ХСС — 24,1%. «Зеленые» получили 14,8%, а Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%. «Альтернатива для Германии» набрала 10,3%, а «Левые» — 4,9%. Лидер СДПГ Олаф Шольц заявил, что собирается создать парламентскую коалицию без ХДС/ХСС, и призвал его уйти в оппозицию. Это первые выборы с 2005 г., на которых ХДС не будет возглавлять нынешний канцлер.

Ранее по теме: Лидер на выборах в Германии отказался позвать партию Меркель в коалицию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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