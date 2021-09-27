В США провели испытания гиперзвуковой ракеты
Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) совместно с Военно-воздушными силами страны провели испытания гиперзвуковой ракеты, следует из публикации на сайте DARPA.
Испытания прошли на прошлой неделе, Минобороны США сочло их проведение успешным. Ракета производства компании Raytheon Technologies была запущена с самолета. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель ракеты, произведенный Northrop Grumman, разогнал ее до скорости выше пяти Махов.
«Все основные задачи тестирования были выполнены», — отмечается в сообщении.
В апреле текущего года телеканал CNN сообщил о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия в США. В рамках испытаний бомбардировщик B-52H Stratofortress поднялся в воздух с авиабазы Эндрюс в Калифорнии, чтобы запустить прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A над акваторией Тихого океана. «Испытательная ракета не смогла завершить последовательность действий при пуске и осталась на самолете, который вернулся на авиабазу Эдвардс», — говорится в заявлении.
В публикации CNN отмечалось, что к 2023 г. Пентагон надеется вооружить ею сухопутные войска, в том числе в Европе в связи с выходом Вашингтона из ДРСМД в августе прошлого года.