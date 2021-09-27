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В США провели испытания гиперзвуковой ракеты

Ведомости

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) совместно с Военно-воздушными силами страны провели испытания гиперзвуковой ракеты, следует из публикации на сайте DARPA.

Испытания прошли на прошлой неделе, Минобороны США сочло их проведение успешным. Ракета производства компании Raytheon Technologies была запущена с самолета. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель ракеты, произведенный Northrop Grumman, разогнал ее до скорости выше пяти Махов.

«Все основные задачи тестирования были выполнены», — отмечается в сообщении.

В апреле текущего года телеканал CNN сообщил о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия в США. В рамках испытаний бомбардировщик B-52H Stratofortress поднялся в воздух с авиабазы Эндрюс в Калифорнии, чтобы запустить прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A над акваторией Тихого океана. «Испытательная ракета не смогла завершить последовательность действий при пуске и осталась на самолете, который вернулся на авиабазу Эдвардс», — говорится в заявлении.

В публикации CNN отмечалось, что к 2023 г. Пентагон надеется вооружить ею сухопутные войска, в том числе в Европе в связи с выходом Вашингтона из ДРСМД в августе прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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