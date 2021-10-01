Лукашенко заявил о связи убившего сотрудника КГБ с США

Произошедшее Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией. «Понятно, что готовились. Скорее всего, когда шли проверки, они друг другу позвонили, они же там чатятся, что вот, смотрите <…> Поэтому они готовились, они были уже предупреждены», — заявил президент. По его словам, убивший сотрудника КГБ и его супруга в режиме реального времени транслировали в Польшу и США происходящее в квартире.