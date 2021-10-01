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Лукашенко заявил о связи убившего сотрудника КГБ с США

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о связи стрелявшего в сотрудника КГБ во время штурма с США и Польшей. Об этом он заявил на совещании с руководством администрации президента, передает агентство «БелТА».

Произошедшее Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией. «Понятно, что готовились. Скорее всего, когда шли проверки, они друг другу позвонили, они же там чатятся, что вот, смотрите <…> Поэтому они готовились, они были уже предупреждены», — заявил президент. По его словам, убивший сотрудника КГБ и его супруга в режиме реального времени транслировали в Польшу и США происходящее в квартире.

«Они готовились к съемке. Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени они транслировали туда, в Польшу, Америку эти кадры», — пояснил Лукашенко. Жилье не принадлежало ни стрелявшему, ни его супруге, уточнил он.

28 сентября сотрудники КГБ проводили обход по адресам, «где могли находиться люди, причастные к террористической деятельности». В одной из таких квартир 31-летний житель Минска отказался открывать дверь. После проникновения силовиков в квартиру мужчина начал стрелять по ним из охотничьего ружья. В результате один из сотрудников КГБ поручил ранения, от которых скончался в больнице.

40-летняя жена стрелявшего, которая также снимала все на видео, была задержана по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ. Следователи заявили, что женщина снимала происходящее на видео и тем самым соучаствовала преступлению, пишет «БелТА».

Ранее по теме: В Белоруссии возбудили дело после убийства сотрудника КГБ при штурме

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных