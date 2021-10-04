МВД Белоруссии назвало повод и место задержания журналиста «КП» Можейко

Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связывал блокировку сайта с публикацией Можейко материала об обвиняемом в убийстве сотрудника КГБ в Минске, которое, по данным белорусских властей, совершил программист Андрей Зельцер. Можейко, в частности, опубликовал воспоминания одноклассницы Зельцера. Сунгоркин сообщал, что газета обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно. 2 октября газета сообщила об аресте журналиста. Его мать утверждала, что он находится в изоляторе на Окрестина в Минске.