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МВД Белоруссии назвало повод и место задержания журналиста «КП» Можейко

Ведомости

Журналист «Комсомольской правды» в Белоруссии, белорусский гражданин Геннадий Можейко задержан на территории этой страны и подозревается в разжигании розни и оскорблении власти, сообщает пресс-служба белорусского МВД. В самой «КП» утверждают, что он был задержан в Москве.

«Указанный гражданин был задержан 1 октября на территории нашего государства в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Представитель издательского дома Валентин Алфимов, находящийся сейчас в Минске, рассказал, что Можейко допросили в присутствии адвокатов, которых ранее к нему в СИЗО на Окрестина не пускали. Статьи, по которым сотрудник издания допрашивается в качестве подозреваемого, в «КП» подтвердили.

«В настоящий момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Жив, здоров, чувствует себя хорошо», — сказал Алфимов.

29 сентября доступ к сайту российского издания на территории республики был ограничен. Решение о блокировке приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси. Министерство информации мотивировало решение тем, что на сайте газеты была опубликована информация, способствующая «формированию источников угроз национальной безопасности».

Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связывал блокировку сайта с публикацией Можейко материала об обвиняемом в убийстве сотрудника КГБ в Минске, которое, по данным белорусских властей, совершил программист Андрей Зельцер. Можейко, в частности, опубликовал воспоминания одноклассницы Зельцера. Сунгоркин сообщал, что газета обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно. 2 октября газета сообщила об аресте журналиста. Его мать утверждала, что он находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

В Кремле заявили, что будут добиваться разблокировки сайта издания, однако в отношении лично Можейко отметили, что это внутрибелорусское дело, так как это гражданин Белоруссии. Был ли Можейко действительно задержан сотрудниками КГБ Белоруссии в России, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердить не смог, ссылаясь на недостаток информации.

Ранее по теме: В Кремле ожидают отмены блокировки «Комсомольской правды» в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных