Силы сопротивления Афганистана допустили переговоры с талибами в Душанбе

«Таджикистан уже не в стороне. Таджикистан должен быть в авангарде и принимать важные решения как ближайший сосед», — сказал Педрам. В то же время ключевые фигуры ФНС, включая вице-президента Амруллу Салеха и военного лидера повстанцев Ахмада Масуда, никак не комментировали возможность новых переговоров. Более того, они не делали никаких публичных заявлений с 6 сентября, когда талибы захватили последний очаг организованного сопротивления — провинцию Панджшер — и объявили об окончании войны и формировании собственного правительства.