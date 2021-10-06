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Силы сопротивления Афганистана допустили переговоры с талибами в Душанбе

Ведомости

Таджикистан мог бы стать «хорошей площадкой» для переговоров Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНС) и движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), полностью захватившего власть в стране в начале сентября. Об этом заявил председатель поддерживающей афганское сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам.

«Силы сопротивления никогда не исключали переговоров с талибами, и Таджикистан мог бы стать хорошей площадкой для этого», — сказал Педрам (цитата по ТАСС). Он добавил, что афганское сопротивление ждет от Душанбе политической, гуманитарной и духовной поддержки.

«Таджикистан уже не в стороне. Таджикистан должен быть в авангарде и принимать важные решения как ближайший сосед», — сказал Педрам. В то же время ключевые фигуры ФНС, включая вице-президента Амруллу Салеха и военного лидера повстанцев Ахмада Масуда, никак не комментировали возможность новых переговоров. Более того, они не делали никаких публичных заявлений с 6 сентября, когда талибы захватили последний очаг организованного сопротивления — провинцию Панджшер — и объявили об окончании войны и формировании собственного правительства.

О готовности предоставить Душанбе как площадку для переговоров «Талибана» и повстанцев президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил 17 сентября по итогам встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Таджикская и пакистанская стороны также договорились быть посредниками для подобных переговоров. Ни сопротивление, ни «Талибан» тогда не отреагировали на подобное заявление.

Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. В середине августа «Талибан» захватил большую часть страны и овладел столицей страны Кабулом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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