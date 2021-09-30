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МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана

Ведомости

Российский МИД обеспокоен сообщениями о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к границе двух стран и призывает стороны к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Призываем Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации», — сказал Зайцев на брифинге в Москве. По его словам, Москва обеспокоена нарастанием напряженности на границе двух стран и обоюдными резкими заявлениями лидеров двух стран.

Согласно информации запрещенной в России террористической организации «Талибан», только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений, отметил Зайцев.

«Талибан» пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных