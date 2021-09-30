МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана
Российский МИД обеспокоен сообщениями о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к границе двух стран и призывает стороны к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
«Призываем Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации», — сказал Зайцев на брифинге в Москве. По его словам, Москва обеспокоена нарастанием напряженности на границе двух стран и обоюдными резкими заявлениями лидеров двух стран.
Согласно информации запрещенной в России террористической организации «Талибан», только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений, отметил Зайцев.
«Талибан» пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.