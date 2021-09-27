В Афганистане талибы запретили мужчинам брить бороды
«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) запретил мужчинам как минимум в провинции Гильменд стричь бороды и посещать барбершопы, так как это нарушает нормы шариата. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на талибские власти провинции, эту информацию подтверждает CNN и иранское издание Ettelaat.
ВВС и CNN со ссылкой на парикмахеров также сообщают, что в Кабуле, Герате и ряде других городов работникам индустрии шариатские патрули производят инструктажи о запрете оказания услуг сбривания или подстригания бороды. Многие клиенты сами перестали пользоваться услугами парикмахеров, так как опасаются преследования шариатской полицией «Талибана».
Кроме того, в соседней с Гильмендом провинции Кандагар запрещено прослушивание музыки как противоречащей исламу. Подобные запреты уже действовали в Афганистане во времена правления «Талибана» в 1996-2001 гг.
Так называемое правительство «Талибана», о составе которого было объявлено 7 сентября, на следующий день после захвата талибами последней неподконтрольной провинции — Панджшера, не признает ни одна страна, входящая в ООН. Талибы овладели большей частью Афганистана, включая столицу страны Кабул, еще в середине августа. Это произошло спустя два месяца после объявления об окончательном выводе войск США из страны, находившихся там почти 20 лет, с октября 2001 г.
После падения столицы президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны вместе с рядом высокопоставленных чиновников. В то же время в Панджшере было объявлено о создании Фронта национального сопротивления талибам во главе с Ахмадом Масудом и бывшим вице-премьером Амруллой Салехом. После падения Панджшера Масуд объявил о начале партизанской войны против «Талибана», заверил в продолжении борьбы и призвал всех афганцев к восстанию.