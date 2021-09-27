В Афганистане талибы запретили мужчинам брить бороды

Так называемое правительство «Талибана», о составе которого было объявлено 7 сентября, на следующий день после захвата талибами последней неподконтрольной провинции — Панджшера, не признает ни одна страна, входящая в ООН. Талибы овладели большей частью Афганистана, включая столицу страны Кабул, еще в середине августа. Это произошло спустя два месяца после объявления об окончательном выводе войск США из страны, находившихся там почти 20 лет, с октября 2001 г.