Песков прокомментировал закрытие «Комсомольской правды» в Белоруссии

«Хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста не связаны с его журналистской работой», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, что белорусские власти заявили о задержании Можейко в Минске, в то время как «КП» сообщала о том, что это произошло в Москве, пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле до сих пор не знают, «где и кем он был задержан».