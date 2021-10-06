Песков прокомментировал закрытие «Комсомольской правды» в Белоруссии
Закрытие филиала российской газеты «Комсомольской правды» («КП», ранее сайт издания kp.by был заблокирован в стране) в Белоруссии после ареста ее журналиста Геннадия Можейко было, по видимому, единственно правильным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле надеются, что арест Можейко не связан с его профессиональной деятельностью, однако даже если это так, в Москве де-юре не могут ничего сделать, так как Можейко — белорусский гражданин.
«По всей видимости, единственно правильное решение приняло издание — о закрытии этого подразделении в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное и популярное издание, и очень уважаемое», — сказал Песков. Он добавил, что в Кремле «считают и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены», а также что Москва находится в постоянном контакте с Минском по этому вопросу и будет «доводить нашу позицию».
«Хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста не связаны с его журналистской работой», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, что белорусские власти заявили о задержании Можейко в Минске, в то время как «КП» сообщала о том, что это произошло в Москве, пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле до сих пор не знают, «где и кем он был задержан».
«Мы такой информацией не располагаем. Дело в том, что мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он же является гражданином Белоруссии», — сказал Песков, подчеркнув, что в Кремле считают, что «мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его (журналиста Можейко. — Прим Ведомости) отношения с белорусскими властями».
«Другое дело, естественно, если это связано с его журналистской деятельностью, то здесь мы можем выразить сожаление, и это нормально. Но де-юре каким-то образом защищать его интересы мы не можем», — заключил Песков.
Накануне «КП» объявила, что закрывает филиал издания в Белоруссии, выплатит сотрудникам компенсации и предложит им новые места работы. В конце сентября доступ к сайту «КП» на территории республики был ограничен. Решение о блокировке приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси. Министерство информации мотивировало решение тем, что на сайте газеты была опубликована информация, способствующая «формированию источников угроз национальной безопасности».
Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связывал блокировку сайта с публикацией Можейко материала об обвиняемом в убийстве сотрудника КГБ в Минске, которое, по данным белорусских властей, совершил программист Андрей Зельцер. Можейко, в частности, опубликовал воспоминания одноклассницы Зельцера. Сунгоркин сообщал, что газета обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно. 2 октября газета сообщила об аресте журналиста. Позже МВД Белоруссии подтвердило арест, а также сообщило, что Можейко подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь