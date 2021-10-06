Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Песков прокомментировал закрытие «Комсомольской правды» в Белоруссии

Ведомости

Закрытие филиала российской газеты «Комсомольской правды» («КП», ранее сайт издания kp.by был заблокирован в стране) в Белоруссии после ареста ее журналиста Геннадия Можейко было, по видимому, единственно правильным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле надеются, что арест Можейко не связан с его профессиональной деятельностью, однако даже если это так, в Москве де-юре не могут ничего сделать, так как Можейко — белорусский гражданин.

«По всей видимости, единственно правильное решение приняло издание — о закрытии этого подразделении в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное и популярное издание, и очень уважаемое», — сказал Песков. Он добавил, что в Кремле «считают и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены», а также что Москва находится в постоянном контакте с Минском по этому вопросу и будет «доводить нашу позицию».

«Хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста не связаны с его журналистской работой», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, что белорусские власти заявили о задержании Можейко в Минске, в то время как «КП» сообщала о том, что это произошло в Москве, пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле до сих пор не знают, «где и кем он был задержан».

«Мы такой информацией не располагаем. Дело в том, что мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он же является гражданином Белоруссии», — сказал Песков, подчеркнув, что в Кремле считают, что «мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его (журналиста Можейко. — Прим Ведомости) отношения с белорусскими властями».

«Другое дело, естественно, если это связано с его журналистской деятельностью, то здесь мы можем выразить сожаление, и это нормально. Но де-юре каким-то образом защищать его интересы мы не можем», — заключил Песков.

Накануне «КП» объявила, что закрывает филиал издания в Белоруссии, выплатит сотрудникам компенсации и предложит им новые места работы. В конце сентября доступ к сайту «КП» на территории республики был ограничен. Решение о блокировке приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси. Министерство информации мотивировало решение тем, что на сайте газеты была опубликована информация, способствующая «формированию источников угроз национальной безопасности».

Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связывал блокировку сайта с публикацией Можейко материала об обвиняемом в убийстве сотрудника КГБ в Минске, которое, по данным белорусских властей, совершил программист Андрей Зельцер. Можейко, в частности, опубликовал воспоминания одноклассницы Зельцера. Сунгоркин сообщал, что газета обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно. 2 октября газета сообщила об аресте журналиста. Позже МВД Белоруссии подтвердило арест, а также сообщило, что Можейко подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь

Ранее по теме: МВД Белоруссии назвало повод и место задержания журналиста «КП» Можейко

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных