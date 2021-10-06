Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса
Олег Селезнев, член Совета Федерации от Адыгеи, умер после заболевания коронавирусом, сообщил «РИА Новости» в среду глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Как отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники, 62-летний Селезнев скончался в одном из коронавирусных госпиталей Краснодара.
Генерал-майор Селезнев представлял Республику Адыгею в Совфеде с сентября 2017 г., а спустя месяц был назначен членом комитета СФ по международным делам.
Сенатор служил в органах безопасности СССР и РФ, с 2009 по 2017 г. возглавлял управление ФСБ по Адыгее, а до этого занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю.
В декабре 2020 г. после заболевания коронавирусом умер 63-летний депутат Госдумы Валентин Шурчанов. В сентябре того же года из-за последствий коронавируса в возрасте 67 лет умер депутат Ваха Агаев, занимавший пост замглавы комитета нижней палаты по финансовому рынку.