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Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса

Ведомости

Олег Селезнев, член Совета Федерации от Адыгеи, умер после заболевания коронавирусом, сообщил «РИА Новости» в среду глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Как отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники, 62-летний Селезнев скончался в одном из коронавирусных госпиталей Краснодара.

Генерал-майор Селезнев представлял Республику Адыгею в Совфеде с сентября 2017 г., а спустя месяц был назначен членом комитета СФ по международным делам.

Сенатор служил в органах безопасности СССР и РФ, с 2009 по 2017 г. возглавлял управление ФСБ по Адыгее, а до этого занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю. 

В декабре 2020 г. после заболевания коронавирусом умер 63-летний депутат Госдумы Валентин Шурчанов. В сентябре того же года из-за последствий коронавируса в возрасте 67 лет умер депутат Ваха Агаев, занимавший пост замглавы комитета нижней палаты по финансовому рынку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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