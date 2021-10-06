Избравшуюся депутатом Баталину назначили первым замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Баталиной первым замминистра труда. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. При этом по итогам прошедших выборов Баталина была зарегистрирована депутатом Госдумы от «Единой России».
«Назначить Баталину Ольгу Юрьевну первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ», — говорится в документе.
4 октября Баталина была освобождена от должности заместителя министра труда и социальной защиты с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». В этот день другим распоряжением Мишустин назначил Алексея Вовченко на эту должность. До этого он занимал должность первого замминистра.
На выборах 17–19 сентября Баталина избралась депутатом Госдумы по списку «Единой России» от Пензенской области. Она получила мандат после того, как губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отказался от места в Госдуме. Баталина уже была депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. В частности, она занимала должность главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Баталина остается членом президиума Генсовета «Единой России».