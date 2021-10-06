Избравшуюся депутатом Баталину назначили первым замминистра труда

На выборах 17–19 сентября Баталина избралась депутатом Госдумы по списку «Единой России» от Пензенской области. Она получила мандат после того, как губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отказался от места в Госдуме. Баталина уже была депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. В частности, она занимала должность главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Баталина остается членом президиума Генсовета «Единой России».