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Премьер-министр Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами

Ведомости

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в ходе дебатов в нижней палате парламента, что суверенитет Токио распространяется на южные Курильские острова.

«На северные территории (южная часть Курил. – Ведомости) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — заявил Кисида (цитата по ТАСС). Он добавил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.

8 октября Кисида сказал, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориального спора. Премьер-министр заявил журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности Южных Курил.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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