Премьер-министр Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в ходе дебатов в нижней палате парламента, что суверенитет Токио распространяется на южные Курильские острова.
«На северные территории (южная часть Курил. – Ведомости) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — заявил Кисида (цитата по ТАСС). Он добавил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.
8 октября Кисида сказал, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориального спора. Премьер-министр заявил журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности Южных Курил.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом.