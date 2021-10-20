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Президенту Бразилии могут предъявить обвинения в массовом убийстве

Ведомости

Бразильские сенаторы, расследующие действия президента Жаира Болсонару в условиях пандемии COVID-19, рекомендуют предъявить главе государства обвинения в массовом убийстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на черновую версию доклада сенаторов.

В частности, авторы документа считают, что «безрассудный» подход правительства к пандемии подверг бразильцев «конкретному риску массового заражения» и указывают на предполагаемое намерение президента сформировать иммунитет среди населения страны «путем естественного заражения». По данным телеканала, в докладе рекомендуется предъявить обвинения 69 другим лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и некоторым нынешним и бывшим государственным чиновникам.

С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано более 603 тыс. смертей от COVID-19, по этому показателю страна занимает второе место в мире после США (728 тыс.). Сообщается, что сенаторы возложили ответственность за более чем половину этих смертей на правительство Болсонару, которое, по их мнению, допустило ряд ошибок при борьбе с распространением коронавируса. Болсонару прямо вменяется в вину как минимум 11 преступлений, в том числе преступления против человечности, подстрекательство к совершению преступления и «шарлатанство».

Обсуждение окончательной версии доклада в верхней палате парламента начнется в среду, 20 октября. При этом CNN отмечает, что некоторые выводы черновой версии могут подвергнуться правке перед тем, как ее представят сенаторам. В случае утверждения сенатской комиссией на следующей неделе доклад будет отправлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, у которого будет 30 дней, чтобы изучить его. Арас был назначен на нынешнюю должность самим Болсонару в 2019 г. и считается его сторонником, поэтому маловероятно, что он выдвинет обвинения против президента.

Болсонару ранее неоднократно ставил под сомнение реальную угрозу коронавируса и выступал против мер социальной изоляции, считая, что они наносят вред экономике страны. Он также публично поддерживал использование антималярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина в качестве средства для лечения COVID-19, несмотря на то, что ряд медицинских исследований показал их неэффективность.

Оппоненты Болсонару в сенате начали свое расследование в апреле текущего года. На слушаниях вскрылись факты закупок индийской вакцины от коронавируса Covaxin по сильно завышенным ценам, в результате против Болсонару было открыто дело по подозрению в попустительстве коррупции. Кроме того, бывший министр здравоохранения Луис Мандетта заявил, что президент изучал возможность официального разрешения использования хлорохина для лечения пациентов с COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных