Президенту Бразилии могут предъявить обвинения в массовом убийстве
Бразильские сенаторы, расследующие действия президента Жаира Болсонару в условиях пандемии COVID-19, рекомендуют предъявить главе государства обвинения в массовом убийстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на черновую версию доклада сенаторов.
В частности, авторы документа считают, что «безрассудный» подход правительства к пандемии подверг бразильцев «конкретному риску массового заражения» и указывают на предполагаемое намерение президента сформировать иммунитет среди населения страны «путем естественного заражения». По данным телеканала, в докладе рекомендуется предъявить обвинения 69 другим лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и некоторым нынешним и бывшим государственным чиновникам.
С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано более 603 тыс. смертей от COVID-19, по этому показателю страна занимает второе место в мире после США (728 тыс.). Сообщается, что сенаторы возложили ответственность за более чем половину этих смертей на правительство Болсонару, которое, по их мнению, допустило ряд ошибок при борьбе с распространением коронавируса. Болсонару прямо вменяется в вину как минимум 11 преступлений, в том числе преступления против человечности, подстрекательство к совершению преступления и «шарлатанство».
Обсуждение окончательной версии доклада в верхней палате парламента начнется в среду, 20 октября. При этом CNN отмечает, что некоторые выводы черновой версии могут подвергнуться правке перед тем, как ее представят сенаторам. В случае утверждения сенатской комиссией на следующей неделе доклад будет отправлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, у которого будет 30 дней, чтобы изучить его. Арас был назначен на нынешнюю должность самим Болсонару в 2019 г. и считается его сторонником, поэтому маловероятно, что он выдвинет обвинения против президента.
Болсонару ранее неоднократно ставил под сомнение реальную угрозу коронавируса и выступал против мер социальной изоляции, считая, что они наносят вред экономике страны. Он также публично поддерживал использование антималярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина в качестве средства для лечения COVID-19, несмотря на то, что ряд медицинских исследований показал их неэффективность.
Оппоненты Болсонару в сенате начали свое расследование в апреле текущего года. На слушаниях вскрылись факты закупок индийской вакцины от коронавируса Covaxin по сильно завышенным ценам, в результате против Болсонару было открыто дело по подозрению в попустительстве коррупции. Кроме того, бывший министр здравоохранения Луис Мандетта заявил, что президент изучал возможность официального разрешения использования хлорохина для лечения пациентов с COVID-19.