Президенту Бразилии могут предъявить обвинения в массовом убийстве

Обсуждение окончательной версии доклада в верхней палате парламента начнется в среду, 20 октября. При этом CNN отмечает, что некоторые выводы черновой версии могут подвергнуться правке перед тем, как ее представят сенаторам. В случае утверждения сенатской комиссией на следующей неделе доклад будет отправлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, у которого будет 30 дней, чтобы изучить его. Арас был назначен на нынешнюю должность самим Болсонару в 2019 г. и считается его сторонником, поэтому маловероятно, что он выдвинет обвинения против президента.