Захарова прокомментировала решение Госдепа отнести россиян к «бездомным национальностям»

«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма. Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? Это уже не вопрос удара по туризму или культурным обменам», — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.