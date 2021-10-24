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Захарова прокомментировала решение Госдепа отнести россиян к «бездомным национальностям»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Госдепа отнести россиян к «бездомным национальностям» при выдаче виз. Согласно этому решению, граждане должны оформлять визы не в России, а в Варшаве, сообщал ранее Госдеп.

«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма. Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? Это уже не вопрос удара по туризму или культурным обменам», — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: Госдеп рекомендовал россиянам получать американскую визу в Польше

Включение россиян в список «бездомных национальностей» Захарова назвала также ударом «по семьям и родственникам, спорту, науке и многому другому». 

Ранее Госдеп разъяснил, что «бездомный заявитель» — это гражданин страны, в которой США не имеют консульского представительства. Также к «бездомным» причисляют жителей стран с неустойчивой политической ситуацией, где некому обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала. 

Граждане России могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Об этом после публикации Захаровой изданию «РИА Новости» заявили в дипмиссии в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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