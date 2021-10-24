Захарова прокомментировала решение Госдепа отнести россиян к «бездомным национальностям»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Госдепа отнести россиян к «бездомным национальностям» при выдаче виз. Согласно этому решению, граждане должны оформлять визы не в России, а в Варшаве, сообщал ранее Госдеп.
«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма. Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? Это уже не вопрос удара по туризму или культурным обменам», — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.
Включение россиян в список «бездомных национальностей» Захарова назвала также ударом «по семьям и родственникам, спорту, науке и многому другому».
Ранее Госдеп разъяснил, что «бездомный заявитель» — это гражданин страны, в которой США не имеют консульского представительства. Также к «бездомным» причисляют жителей стран с неустойчивой политической ситуацией, где некому обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.
Граждане России могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Об этом после публикации Захаровой изданию «РИА Новости» заявили в дипмиссии в Москве.