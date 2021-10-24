Госдеп рекомендовал россиянам получать американскую визу в Польше
Госдепартамент США отнес российских граждан к «бездомным национальностям», так как они не могут получить американскую визу в своей стране. Россиянам рекомендовали обращаться за визами в посольство Польши, говорится в документе на сайте Госдепа.
Ведомство разъясняет, что «бездомный заявитель» — это гражданин страны, в которой США не имеют консульского представительства. Также к «бездомным» причисляют жителей стран с неустойчивой политической ситуацией, где некому обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.
В таких случаях иностранцы могут получить визу в США в других странах. Россиянам рекомендовали обращаться за визой в столицу Польши Варшаву. В список, который Госдеп обновил 21 октября, попали также жители Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.
В апреле посол США Джон Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
Дипмиссия США в России перестала предоставлять консульские услуги с 1 августа из-за сокращения числа сотрудников. Консульства «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз», говорил Салливан.
В сентябре глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что число консульских сотрудников посольства США в Москве увеличится в пять раз.