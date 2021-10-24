Шойгу объяснил, как Путин выбирает места для отдыха
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как собиралась одна из экспедиций с участием главы государства Владимира Путина. Одна из поездок состоялась благодаря статье про зарубежного путешественника, на которую обратил внимание президент, сообщил Шойгу в эфире в эфире телеканала «Россия-1».
Министр обороны не уточнил, о каком путешествии по России идет речь, но сказал, что в это место он отправился с Путиным уже на следующий год.
«Был там-то, прошел туда-то, видел то-то. И там фотография, он [Путин] говорит: «Почему он сумел там побывать?», — сказал Шойгу.
Шойгу также рассказал, как во время экспедиции по тайге президента удивил обогреватель в палатке, похожий на камин из сказки о Буратино. Министр сожалеет, что не может чаще участвовать в подобных поездках.
«Пытался подавить в себе чувство зависти к этим ребятам [из Русского географического общества] — они могут, а у меня не хватает времени», — поделился он.
В сентябре Путин по пути из Благовещенска в Москву на несколько дней остановился на отдых в Сибири. До этого Путин и Шойгу были в тайге 21 и 22 марта этого года. Как описывал их отдых Песков, президент вместе с министром обороны «совершал пешие прогулки по тайге и катался на вездеходе». Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.