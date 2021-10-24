Шойгу объяснил, как Путин выбирает места для отдыха

В сентябре Путин по пути из Благовещенска в Москву на несколько дней остановился на отдых в Сибири. До этого Путин и Шойгу были в тайге 21 и 22 марта этого года. Как описывал их отдых Песков, президент вместе с министром обороны «совершал пешие прогулки по тайге и катался на вездеходе». Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.