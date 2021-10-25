Джонсон в разговоре с Путиным посетовал на низкий уровень отношений с РФ

По данным канцелярии Джонсона, Путин уведомил его о решении не посещать конференцию ООН по изменению климата (COP26) лично в связи с ситуацией с COVID-19 в России. Мероприятие начнется в воскресенье, 31 октября, в шотландском Глазго, встреча мировых лидеров намечена на 1-2 ноября. Ранее российский президент пообещал принять участие в работе COP26, однако не назвал, в каком формате оно состоится. В Глазго отправится российская делегация.