Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Джонсон в разговоре с Путиным посетовал на низкий уровень отношений с РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ухудшение российско-британских отношений. Об этом говорится в коммюнике канцелярий обоих политиков, опубликованных по итогам телефонных переговоров 25 октября.

«Премьер-министр дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не отвечают нашим ожиданиям», — говорится в сообщении Даунинг-стрит. В числе проблемных моментов диалога между двумя странами Джонсон назвал отравления в Солсбери 2018 г., в которых Британия обвиняет российские спецслужбы, и вопрос суверенитета Украины.

Путин и Джонсон выразили «обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений», сказали в Кремле.

Стороны также обсудили некоторые актуальные вопросы международной политики, включая обстановку в Афганистане, план по сохранению иранской ядерной сделки и подход России к урегулированию конфликта на Украине.

По данным канцелярии Джонсона, Путин уведомил его о решении не посещать конференцию ООН по изменению климата (COP26) лично в связи с ситуацией с COVID-19 в России. Мероприятие начнется в воскресенье, 31 октября, в шотландском Глазго, встреча мировых лидеров намечена на 1-2 ноября. Ранее российский президент пообещал принять участие в работе COP26, однако не назвал, в каком формате оно состоится. В Глазго отправится российская делегация.

В Кремле рассказали, что Путин и Джонсон обсудили вопросы борьбы с изменением климата в свете подготовки к конференции. В частности, Путин подтвердил стремление России достигнуть углеродной нейтральности не позднее 2060 г.

Ранее по теме: Минэк исключил достижение Россией углеродной нейтральности к 2050 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных