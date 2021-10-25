Джонсон в разговоре с Путиным посетовал на низкий уровень отношений с РФ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ухудшение российско-британских отношений. Об этом говорится в коммюнике канцелярий обоих политиков, опубликованных по итогам телефонных переговоров 25 октября.
«Премьер-министр дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не отвечают нашим ожиданиям», — говорится в сообщении Даунинг-стрит. В числе проблемных моментов диалога между двумя странами Джонсон назвал отравления в Солсбери 2018 г., в которых Британия обвиняет российские спецслужбы, и вопрос суверенитета Украины.
Путин и Джонсон выразили «обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений», сказали в Кремле.
Стороны также обсудили некоторые актуальные вопросы международной политики, включая обстановку в Афганистане, план по сохранению иранской ядерной сделки и подход России к урегулированию конфликта на Украине.
По данным канцелярии Джонсона, Путин уведомил его о решении не посещать конференцию ООН по изменению климата (COP26) лично в связи с ситуацией с COVID-19 в России. Мероприятие начнется в воскресенье, 31 октября, в шотландском Глазго, встреча мировых лидеров намечена на 1-2 ноября. Ранее российский президент пообещал принять участие в работе COP26, однако не назвал, в каком формате оно состоится. В Глазго отправится российская делегация.
В Кремле рассказали, что Путин и Джонсон обсудили вопросы борьбы с изменением климата в свете подготовки к конференции. В частности, Путин подтвердил стремление России достигнуть углеродной нейтральности не позднее 2060 г.