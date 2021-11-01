Байден остался «разочарован» усилиями России и Китая по сохранению климата
Президент США Джо Байден сказал, что остался «разочарован» Россией и Китаем после саммита G20 в Риме из-за недостаточной, на его взгляд, решимости бороться против изменения климата.
«Разочарование связано с тем фактом, что Россия <…> и Китай фактически не показались с точки зрения каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата», — заявил Байден 30 октября в ответ на просьбу прокомментировать заявления «некоторых неправительственных организаций», что обязательства G20 по климату не впечатляют.
«Но от нас потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — добавил он.
Саммит G20 проходил в Риме 30-31 октября. Российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида не присутствовали на мероприятии лично, на форуме они выступали по видеосвязи.
Путин заявил на саммите, что Россия принимает активное участие в борьбе с изменением климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. При этом президент отметил, что среднегодовая температура в стране растет более чем в 2,5 раза быстрее общемировой. Путин также призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар, чтобы поддерживать наиболее эффективные из них.
По итогам саммита «двадцатки» участники смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса к середине века. В Парижском соглашении 2015 г. такая цель была озвучена как желаемая. Кроме того, лидеры договорились к концу текущего года прекратить госфинансирование строительства новых угольных электростанций за рубежом, если оно не будет сопровождаться мерами по снижению выбросов парниковых газов, и способствовать распространению технологий с низким уровнем выброса парниковых газов.
При этом генсек ООН Антониу Гутерриш выразил неудовлетворенность результатами саммита. Он заявил, что покидает Рим «с неоправдавшимися надеждами», добавив, что они «окончательно они не погибли». Теперь Гутерриш возлагает надежды на 26-ую конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября.