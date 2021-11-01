Байден остался «разочарован» усилиями России и Китая по сохранению климата

Путин заявил на саммите, что Россия принимает активное участие в борьбе с изменением климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. При этом президент отметил, что среднегодовая температура в стране растет более чем в 2,5 раза быстрее общемировой. Путин также призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар, чтобы поддерживать наиболее эффективные из них.