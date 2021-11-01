Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Байден остался «разочарован» усилиями России и Китая по сохранению климата

Ведомости

Президент США Джо Байден сказал, что остался «разочарован» Россией и Китаем после саммита G20 в Риме из-за недостаточной, на его взгляд, решимости бороться против изменения климата.

«Разочарование связано с тем фактом, что Россия <…> и Китай фактически не показались с точки зрения каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата», — заявил Байден 30 октября в ответ на просьбу прокомментировать заявления «некоторых неправительственных организаций», что обязательства G20 по климату не впечатляют.

«Но от нас потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — добавил он.

Саммит G20 проходил в Риме 30-31 октября. Российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида не присутствовали на мероприятии лично, на форуме они выступали по видеосвязи.

Путин заявил на саммите, что Россия принимает активное участие в борьбе с изменением климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. При этом президент отметил, что среднегодовая температура в стране растет более чем в 2,5 раза быстрее общемировой. Путин также призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар, чтобы поддерживать наиболее эффективные из них.

По итогам саммита «двадцатки» участники смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса к середине века. В Парижском соглашении 2015 г. такая цель была озвучена как желаемая. Кроме того, лидеры договорились к концу текущего года прекратить госфинансирование строительства новых угольных электростанций за рубежом, если оно не будет сопровождаться мерами по снижению выбросов парниковых газов, и способствовать распространению технологий с низким уровнем выброса парниковых газов.

При этом генсек ООН Антониу Гутерриш выразил неудовлетворенность результатами саммита. Он заявил, что покидает Рим «с неоправдавшимися надеждами», добавив, что они «окончательно они не погибли». Теперь Гутерриш возлагает надежды на 26-ую конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

Ранее по теме: Страны G20 приняли декларацию по итогам саммита в Риме

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных