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Страны G20 намерены прекратить выбросы парниковых газов к середине XXI века

Ведомости

Лидеры стран «большой двадцатки» признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI в. Это следует из декларации по итогам саммита G20, который прошел в Риме 30-31 октября, передает ТАСС.

«Мы признаем необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия», — говорится в документе.

Страны также намерены до 2030 г. сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов. Способствовать этому могут и новые цели, которые сформулируют до или во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Лидеры G20 призвали удержать изменение климата на уровне 1,5 градуса, но это потребует «значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран».

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Участники саммита также договорились поддерживать обеспечение непрерывности медицинских услуг после COVID-19, укреплять национальные системы здравоохранения и службы первичной медико-санитарной помощи в свете последствий пандемии для психического здоровья и благополучия из-за изоляции и безработицы, говорится в декларации.

Кроме того, лидеры G20 согласились с предложением ОЭСР по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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