Страны G20 намерены прекратить выбросы парниковых газов к середине XXI века

Страны также намерены до 2030 г. сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов. Способствовать этому могут и новые цели, которые сформулируют до или во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Лидеры G20 призвали удержать изменение климата на уровне 1,5 градуса, но это потребует «значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран».