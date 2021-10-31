Страны G20 намерены прекратить выбросы парниковых газов к середине XXI века
Лидеры стран «большой двадцатки» признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI в. Это следует из декларации по итогам саммита G20, который прошел в Риме 30-31 октября, передает ТАСС.
«Мы признаем необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия», — говорится в документе.
Страны также намерены до 2030 г. сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов. Способствовать этому могут и новые цели, которые сформулируют до или во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Лидеры G20 призвали удержать изменение климата на уровне 1,5 градуса, но это потребует «значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран».
Участники саммита также договорились поддерживать обеспечение непрерывности медицинских услуг после COVID-19, укреплять национальные системы здравоохранения и службы первичной медико-санитарной помощи в свете последствий пандемии для психического здоровья и благополучия из-за изоляции и безработицы, говорится в декларации.
Кроме того, лидеры G20 согласились с предложением ОЭСР по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%.