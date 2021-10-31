Путин: температура в России растет быстрее общемировой в 2,5 раза
Второе заседание саммита «Группы двадцати» посвящено вопросам устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике. На нем президент России Владимир Путин рассказал, какие негативные последствия глобального потепления испытает на себе страна, и назвал долю энергии от «практически безуглеродных источников».
По словам Путина, Россия на фоне потепления сталкивается с опустыниванием, эрозией почв и таянием вечной мерзлоты. Среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой более чем в 2,5 раза, за последние 10 лет она увеличилась почти на полградуса. Еще выше скорость потепления в Арктике, отметил президент.
Путин рассказал, как Россия вместе с другими странами борется за сохранение климата: выполняет обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, реализует политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимает шаги с целью повышения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращения выбросов попутного газа при добыче нефти.
«В России хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика. Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников – а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции – превышает 40%, а с учётом природного газа – самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов – эта доля составляет 86%. Это один из лучших показателей в мире», — сказал Путин.
Международные эксперты ставят Россию в число лидеров процесса глобальной декарбонизации, сказал глава государства. За последние 20 лет углеродная интенсивность экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%.
«Это больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах «семёрки»», — подчеркнул президент.
В первый день саммита G20 Путин призвал страны двадцатки ускорить взаимное признание вакцин, а ВОЗ — выработать механизмы их системного и оперативного обновления вакцин.