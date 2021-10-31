Путин: температура в России растет быстрее общемировой в 2,5 раза

По словам Путина, Россия на фоне потепления сталкивается с опустыниванием, эрозией почв и таянием вечной мерзлоты. Среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой более чем в 2,5 раза, за последние 10 лет она увеличилась почти на полградуса. Еще выше скорость потепления в Арктике, отметил президент.