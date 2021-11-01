Песков ответил на слова Байдена о вкладе России в борьбу с изменением климата

По его словам, Россия четко обозначила свои планы и по многим параметрам опережает другие страны, в том числе Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации. «Россия активно участвует, прилагает огромные усилия и будет их системно прилагать для снижения антропогенной нагрузки на климат со своей стороны, но, конечно, это процесс, который требует адекватных мер со стороны всех государств, и, конечно же, все обязаны учитывать потребности развивающихся стран, которые в свое время не так сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями», — подчеркнул он.