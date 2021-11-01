Песков ответил на слова Байдена о вкладе России в борьбу с изменением климата
Россия принимала активное участие в саммите G20 и обсуждении вопросов борьбы с изменением климата. Так, президент Владимир Путин участвовал в режиме онлайн, а ориентиры по переходу к углеродной нейтральности уже были обозначены несколько недель назад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что он «разочарован» Россией и Китаем из-за недостаточной, на его взгляд, решимости бороться с изменением климата.
«Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "двадцатки"... Давайте не будем забывать об очень содержательных выступлениях президента Путина, хотя и посредством видеоконференции. Что касается ориентиров по переходу к углеродной нейтральности, все-таки давайте не будем забывать, что российской стороной этот ориентир был очерчен, 50-й год, это очень важно, это было заявлено президентом, причем не на самом саммите "двадцатки", а днями ранее, даже неделями ранее», — сказа Песков.
По его словам, Россия четко обозначила свои планы и по многим параметрам опережает другие страны, в том числе Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации. «Россия активно участвует, прилагает огромные усилия и будет их системно прилагать для снижения антропогенной нагрузки на климат со своей стороны, но, конечно, это процесс, который требует адекватных мер со стороны всех государств, и, конечно же, все обязаны учитывать потребности развивающихся стран, которые в свое время не так сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями», — подчеркнул он.
Саммит G20 проходил в Риме 30-31 октября. Российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида не присутствовали на мероприятии лично, на форуме они выступали по видеосвязи.
Путин заявил на саммите, что Россия принимает активное участие в борьбе с изменением климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. При этом президент отметил, что среднегодовая температура в стране растет более чем в 2,5 раза быстрее общемировой. Путин также призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар, чтобы поддерживать наиболее эффективные из них.
По итогам саммита «двадцатки» участники смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса к середине века. В Парижском соглашении 2015 г. такая цель была озвучена как желаемая. Кроме того, лидеры договорились к концу текущего года прекратить госфинансирование строительства новых угольных электростанций за рубежом, если оно не будет сопровождаться мерами по снижению выбросов парниковых газов и способствовать распространению технологий с низким уровнем выброса парниковых газов.
При этом генсек ООН Антониу Гутерриш выразил неудовлетворенность результатами саммита. Он заявил, что покидает Рим «с неоправдавшимися надеждами», добавив, что «окончательно они не погибли». Теперь Гутерриш возлагает надежды на XXVI конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября.