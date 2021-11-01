На Украине увидели угрозу «российского вторжения» из-за «Северного потока — 2»

Москва отмечает, что проект носит коммерческий, а не политический характер, и утверждает, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины останется в силе на весь период его действия, то есть до 2024 г. Кроме того, как утверждал президент РФ Владимир Путин, Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после этого срока с учетом спроса на газ в Европе. 26 октября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что Киев предложил России продлить газовый транзитный контракт уже сейчас, не дожидаясь истечения срока действующего соглашения. По его словам, российская сторона на предложения пока не ответила.