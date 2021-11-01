На Украине увидели угрозу «российского вторжения» из-за «Северного потока — 2»
Введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» повышает шансы «российского вторжения» на Украину, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«(Если) не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», — сказал Витренко в интервью Financial Times. По его словам, запуск газопровода избавит Москву от «сдерживающего фактора», из-за чего Украина может стать более уязвимой к возможному «российскому вторжению».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября — на полтора года дольше, чем было запланировано, из-за введения санкций. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 (принадлежит «Газпрому») уже пустила по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года. Сейчас «Газпрому» предстоит сертификация газопровода — сначала в Федеральном сетевом агентстве Германии, затем в Еврокомиссии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что разрешение на запуск газопровода от регулятора может быть получено к началу 2022 г.
Украина неоднократно выступала против строительства «Северного потока — 2», заявляя, что Россия использует его в качестве геополитического оружия: в Киеве подсчитали, что исключение страны из транзитных поставок российского газа в Европу лишит ее ежегодных доходов в размере $2 млрд.
Москва отмечает, что проект носит коммерческий, а не политический характер, и утверждает, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины останется в силе на весь период его действия, то есть до 2024 г. Кроме того, как утверждал президент РФ Владимир Путин, Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после этого срока с учетом спроса на газ в Европе. 26 октября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что Киев предложил России продлить газовый транзитный контракт уже сейчас, не дожидаясь истечения срока действующего соглашения. По его словам, российская сторона на предложения пока не ответила.