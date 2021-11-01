Родзянко уйдет с поста главы Американской торговой палаты в России

Отмечается, что Родзянко успешно проработал в этой роли восемь лет. Эйджи вступит в новую должность на следующем заседании совета директоров в начале декабря. Эйджи работает в России уже 30 лет. Ранее он занимал руководящие должности в компаниях Xerox и Cisco в России.