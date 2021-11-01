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Родзянко уйдет с поста главы Американской торговой палаты в России

Ведомости

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко покинет свой пост в декабре, его сменит Роберт Эйджи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение палаты.

«После обширного процесса отбора, проведенного как в России, так и в США компанией Korn Ferry — международной компанией в сфере организационного консалтинга, совет директоров AmCham назначил Роберта Эйджи его преемником», — приводит агентство выдержку из сообщения, которое поступило в агентство.

Отмечается, что Родзянко успешно проработал в этой роли восемь лет. Эйджи вступит в новую должность на следующем заседании совета директоров в начале декабря. Эйджи работает в России уже 30 лет. Ранее он занимал руководящие должности в компаниях Xerox и Cisco в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных