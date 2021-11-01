Родзянко уйдет с поста главы Американской торговой палаты в России
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко покинет свой пост в декабре, его сменит Роберт Эйджи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение палаты.
«После обширного процесса отбора, проведенного как в России, так и в США компанией Korn Ferry — международной компанией в сфере организационного консалтинга, совет директоров AmCham назначил Роберта Эйджи его преемником», — приводит агентство выдержку из сообщения, которое поступило в агентство.
Отмечается, что Родзянко успешно проработал в этой роли восемь лет. Эйджи вступит в новую должность на следующем заседании совета директоров в начале декабря. Эйджи работает в России уже 30 лет. Ранее он занимал руководящие должности в компаниях Xerox и Cisco в России.