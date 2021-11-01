Правительство Дании вновь выступило против «Северного потока — 2»
Датское правительство выступает против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее слова передает ТАСС.
«Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока — 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», — сказала она на полях конференции ООН по климату в Глазго.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября — на полтора года позднее запланированного срока. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») уже пустила по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года.
Теперь оператору предстоит сертификация газопровода — сначала в Федеральном сетевом агентстве Германии, затем в Еврокомиссии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что разрешение на запуск газопровода от регулятора может быть получено к началу 2022 г.