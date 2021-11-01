Правительство Дании вновь выступило против «Северного потока — 2»

«Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока — 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», — сказала она на полях конференции ООН по климату в Глазго.