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Правительство Дании вновь выступило против «Северного потока — 2»

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Датское правительство выступает против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее слова передает ТАСС.

«Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока — 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», — сказала она на полях конференции ООН по климату в Глазго.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября — на полтора года позднее запланированного срока. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») уже пустила по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года.

Теперь оператору предстоит сертификация газопровода — сначала в Федеральном сетевом агентстве Германии, затем в Еврокомиссии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что разрешение на запуск газопровода от регулятора может быть получено к началу 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных