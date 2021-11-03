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Политика

WP узнал об обсуждении властями США изменения политики ядерного оружия

Ведомости

Белый дом планирует провести в ноябре несколько встреч, чтобы обсудить, использовать ли ядерное оружие для сдерживания или ответных мер против ядерной атаки. Это изменение политики поддерживают президент США Джо Байден и сторонники контроля над вооружениями, однако против выступили ключевые союзники США и законодатели от республиканцев, сообщил Washington Post.

Администрация президента планирует выработать новую политику в области ядерного оружия к началу 2022 г. Затем будет объявлено решение, сообщили источники издания, знакомые с обсуждениями. Процесс связан с множеством вопросов, в том числе о том, стоит ли сворачивать масштабную многолетнюю модернизацию ядерных систем США, отказаться от новых ядерных возможностей, одобренных администрацией Дональда Трампа, и изменить политику применения США ядерного оружия. Байден публично поддержал изменение обоснования американского ядерного оружия. 

Американский чиновник, знакомый с вопросом, рассказал, что пункт повестки заседаний по ядерному оружию в ноябре заключается в том, следует ли делать заявление «с единственной целью», а не обещание не использовать первыми ядерное оружие. Декларация о «единственной цели», в зависимости от формулировки, не обязательно будет ограничивать возможности США по применению ядерного оружия. 

Перед встречей в ноябре администрация Байдена разослала ключевым союзникам опрос, сообщив о планах США пересмотреть политику применения ядерного оружия, сообщили западные официальные лица, знакомые с вопросом. Франция выразила несогласие с этим, по крайней мере, один ключевой партнер назвал это подарком для России или Китая. Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом примет во внимание точку зрения союзников и одновременно возобновит лидерство США в области нераспространения и устранения существующей угрозы ядерного оружия. 

В конце октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны — союзники США, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония, оказывают давление на Байдена ради предотвращения перехода Вашингтона к политике неприменения ядерного оружия первым. Использование ядерного оружия будет возможно, таким образом, только в исключительных случаях, что «может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай», утверждали собеседники издания.

Ранее администрация президента разослала своим союзникам анкету с вопросами об их отношении к изменениям в ядерной политике США. Большинство выступили против любых перемен в этой сфере.

Ранее по теме: FT: союзники США призвали сохранить принцип превентивного ядерного удара по РФ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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