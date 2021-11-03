WP узнал об обсуждении властями США изменения политики ядерного оружия

Перед встречей в ноябре администрация Байдена разослала ключевым союзникам опрос, сообщив о планах США пересмотреть политику применения ядерного оружия, сообщили западные официальные лица, знакомые с вопросом. Франция выразила несогласие с этим, по крайней мере, один ключевой партнер назвал это подарком для России или Китая. Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом примет во внимание точку зрения союзников и одновременно возобновит лидерство США в области нераспространения и устранения существующей угрозы ядерного оружия.