WP узнал об обсуждении властями США изменения политики ядерного оружия
Белый дом планирует провести в ноябре несколько встреч, чтобы обсудить, использовать ли ядерное оружие для сдерживания или ответных мер против ядерной атаки. Это изменение политики поддерживают президент США Джо Байден и сторонники контроля над вооружениями, однако против выступили ключевые союзники США и законодатели от республиканцев, сообщил Washington Post.
Администрация президента планирует выработать новую политику в области ядерного оружия к началу 2022 г. Затем будет объявлено решение, сообщили источники издания, знакомые с обсуждениями. Процесс связан с множеством вопросов, в том числе о том, стоит ли сворачивать масштабную многолетнюю модернизацию ядерных систем США, отказаться от новых ядерных возможностей, одобренных администрацией Дональда Трампа, и изменить политику применения США ядерного оружия. Байден публично поддержал изменение обоснования американского ядерного оружия.
Американский чиновник, знакомый с вопросом, рассказал, что пункт повестки заседаний по ядерному оружию в ноябре заключается в том, следует ли делать заявление «с единственной целью», а не обещание не использовать первыми ядерное оружие. Декларация о «единственной цели», в зависимости от формулировки, не обязательно будет ограничивать возможности США по применению ядерного оружия.
Перед встречей в ноябре администрация Байдена разослала ключевым союзникам опрос, сообщив о планах США пересмотреть политику применения ядерного оружия, сообщили западные официальные лица, знакомые с вопросом. Франция выразила несогласие с этим, по крайней мере, один ключевой партнер назвал это подарком для России или Китая. Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом примет во внимание точку зрения союзников и одновременно возобновит лидерство США в области нераспространения и устранения существующей угрозы ядерного оружия.
В конце октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны — союзники США, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония, оказывают давление на Байдена ради предотвращения перехода Вашингтона к политике неприменения ядерного оружия первым. Использование ядерного оружия будет возможно, таким образом, только в исключительных случаях, что «может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай», утверждали собеседники издания.
Ранее администрация президента разослала своим союзникам анкету с вопросами об их отношении к изменениям в ядерной политике США. Большинство выступили против любых перемен в этой сфере.