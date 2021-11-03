Украинский генерал предупредил о «кровавой бане» в случае войны с Россией
«Кровавая баня» ждет Россию на Украине в случае начала войны, заявил генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко в своей статье для издания «Главред».
«Для Путина вопрос полномасштабных военных действий пока не ясен. Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнет войну, то его в Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится. Тем более, что для Путина Донбасс уже сейчас, как чемодан без ручки, а с учетом расширения боевых действий ситуация может усугубиться», — написал генерал.
При этом он отметил, что Украине необходимо быть готовой к объявлению военного положения. Романенко связал это со сосредоточением российских войск на границе республики, которое якобы наблюдается сейчас. По его словам, стягивание войск к Украине идет уже несколько недель. Основной причиной этого, по мнению Романенко, является то, что не реализуется стратегия президента России Владимира Путина по отношению к республике.
«То есть нет подвижек в восстановлении "русского мира" или его строительства на украинской территории так, как это видит Путин», — заявил генерал. Другими причинами он назвал также пополнение Украиной запасов современного оружия, погодные условия и желание российского президента поднять свой авторитет на фоне ряда внутренних сложностей — коронавируса, экономической ситуации и «других моментов, разочаровывающих граждан».
31 октября издание The Washington Post сообщило о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», завершившихся 15 сентября. Со ссылкой на данные украинских властей отмечалось, что российские военные не вывели технику из учебных центров у границы, а многие подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и в настоящее время в этом районе развернуто от 80 000 до 90 000 российских военнослужащих. Позже в минобороны Украины опровергли эту информацию.
Накануне Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе. Материал содержал фото бронетанковых частей, артиллерии и пехоты, якобы сделанные в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies в районе Ельни в Смоленской области (граничит с Белоруссией, но от Украины отделяется Брянской областью). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные материалы «некачественными вбросами».