Украинский генерал предупредил о «кровавой бане» в случае войны с Россией

«Для Путина вопрос полномасштабных военных действий пока не ясен. Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнет войну, то его в Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится. Тем более, что для Путина Донбасс уже сейчас, как чемодан без ручки, а с учетом расширения боевых действий ситуация может усугубиться», — написал генерал.