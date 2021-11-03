Песков ответил на заявление Байдена о «горящей тундре» словами о пожарах в США
Кремль не согласен со словами президента США Джо Байдена о том, что Россия ничего не предпринимает в борьбе с изменением климата, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал действия России по климату последовательными и продуманными.
Байден сделал заявление о «горящей тундре» во время саммита G20 в Риме. Президент США заявил, что в России «горит тундра» и есть очень серьезные проблемы с климатом, однако Путин не говорит, что собирается с этим делать.
«С подобной постановкой вопроса мы не согласны, климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию. Мы, конечно же, не умаляем значения мероприятия в Глазго, но действия России носят последовательный и очень серьезный продуманный характер по климату. Это и действительно меры, которые мы принимаем в плане борьбы с лесными пожарами, учитывая нашу обширную географию, это очень и очень сложная задача», — сказал Песков.
На слова Байдена, что в России горит тундра, Песков ответил, что лесные пожары происходят также в Калифорнии, Турции и других странах. Россия по некоторым параметрам сталкивается с более серьезными последствиями изменения климата — темпы потепления в Арктике и т. д. Энергобаланс России гораздо более зеленый, чем у многих стран, добавил Песков. «Поэтому Россия как раз занимает весьма и весьма ответственную позицию. У нас сформулированы перспективные, конкретные планы работы на этом направлении, и в данном случае, скорее всего, все это не было доложено президенту США, когда он говорил о неучастии России», — отметил он.
Байден также заявил, что «разочарован» Россией и Китаем из-за недостаточной, на его взгляд, решимости бороться с изменением климата. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Россия принимала активное участие в саммите и в обсуждении вопросов борьбы с изменением климата. Путин участвовал в режиме онлайн, а ориентиры по переходу к углеродной нейтральности уже были обозначены несколько недель назад. По словам Пескова, во время личной встречи Байдена и президента России Владимира Путина будет «прекрасная возможность» рассказать президенту США, что Россия делает по климату.
Путин заявил на саммите, что Россия принимает активное участие в борьбе с изменением климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. При этом президент отметил, что среднегодовая температура в стране растет более чем в 2,5 раза быстрее общемировой. Путин также призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар, чтобы поддерживать наиболее эффективные из них.
По итогам саммита «двадцатки» участники смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса к середине века. В Парижском соглашении 2015 г. такая цель была озвучена как желаемая. Кроме того, лидеры договорились к концу текущего года прекратить госфинансирование строительства новых угольных электростанций за рубежом, если оно не будет сопровождаться мерами по снижению выбросов парниковых газов и способствовать распространению технологий с низким уровнем выброса парниковых газов.