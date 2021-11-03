Песков ответил на заявление Байдена о «горящей тундре» словами о пожарах в США

На слова Байдена, что в России горит тундра, Песков ответил, что лесные пожары происходят также в Калифорнии, Турции и других странах. Россия по некоторым параметрам сталкивается с более серьезными последствиями изменения климата — темпы потепления в Арктике и т. д. Энергобаланс России гораздо более зеленый, чем у многих стран, добавил Песков. «Поэтому Россия как раз занимает весьма и весьма ответственную позицию. У нас сформулированы перспективные, конкретные планы работы на этом направлении, и в данном случае, скорее всего, все это не было доложено президенту США, когда он говорил о неучастии России», — отметил он.