Байден заявил о проблемах с климатом в России
Президент США Джо Байден снова заявил, что Россия и Китай «не явились» на саммит G20 в Риме и что президент России Владимир Путин не рассказал, как он собирается решать климатические проблемы. На саммите Байден заявил, что Китай претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует во встрече G20.
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — отметил Байден (цитата по «РИА Новости»).
Ранее на саммите Байден заявил, что «разочарован» Россией и Китаем из-за недостаточной, на его взгляд, решимости бороться с изменением климата. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Россия принимала активное участие в саммите и в обсуждении вопросов борьбы с изменением климата. Путин участвовал в режиме онлайн, а ориентиры по переходу к углеродной нейтральности уже были обозначены несколько недель назад.
Саммит G20 проходил в Риме 30-31 октября. Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида не присутствовали на мероприятии лично, на форуме они выступали по видеосвязи. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал уважать решения Путина и Цзиньпиня не приезжать на саммит в Глазго.
Путин заявил на саммите, что Россия принимает активное участие в борьбе с изменением климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. При этом президент отметил, что среднегодовая температура в стране растет более чем в 2,5 раза быстрее общемировой. Путин также призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар, чтобы поддерживать наиболее эффективные из них.
По итогам саммита «двадцатки» участники смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса к середине века. В Парижском соглашении 2015 г. такая цель была озвучена как желаемая. Кроме того, лидеры договорились к концу текущего года прекратить госфинансирование строительства новых угольных электростанций за рубежом, если оно не будет сопровождаться мерами по снижению выбросов парниковых газов и способствовать распространению технологий с низким уровнем выброса парниковых газов.